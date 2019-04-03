Площадь пожара на территории «Красной нити» выросла до 600 кв.м. На месте взяты пробы воздуха

Больше тридцати единиц техники и сотня спасателей тушат пожар на Гельсингфорсской улице в Петербурге вечером 3 апреля. К заводу «Красная нить» отправили передвижную лабораторию для замеров превышения концентрации в воздухе вредных веществ.

Как сообщает региональное управление МЧС, горит второй этаж и крыша. Внутри здания огонь занимает площадь в 600 кв.м, на кровле – 200 квадратов. Пожар на Гельсингфорсской, дом 3, как сообщалось ранее, тушат по повышенному, второму номеру сложности.

Генеральный директор компании Алексей Хрулев не смог ответить «Фонтанке», горят ли цеха его компании или пожар возник на территории арендодателя, – бизнесмен только едет на фабрику.





