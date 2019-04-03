Происшествия
Площадь пожара на территории «Красной нити» выросла до 600 кв.м. На месте взяты пробы воздуха
Больше тридцати единиц техники и сотня спасателей тушат пожар на Гельсингфорсской улице в Петербурге вечером 3 апреля. К заводу «Красная нить» отправили передвижную лабораторию для замеров превышения концентрации в воздухе вредных веществ.
Как сообщает региональное управление МЧС, горит второй этаж и крыша. Внутри здания огонь занимает площадь в 600 кв.м, на кровле – 200 квадратов. Пожар на Гельсингфорсской, дом 3, как сообщалось ранее, тушат по повышенному, второму номеру сложности.
Генеральный директор компании Алексей Хрулев не смог ответить «Фонтанке», горят ли цеха его компании или пожар возник на территории арендодателя, – бизнесмен только едет на фабрику.
Справка:
Бумагопрядильная мануфактура была построена на Выборгской набережной в 1849 году. Пятиэтажный корпус возвели по проекту архитектора Рокова.
Здание горело в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату. В конце XIX века предприятие поглотила английская компания «И и П. Коатс». В советское время фабрика была национализирована. Комплекс построек включён в перечень памятников архитектуры. Предприятие производит четыре вида ниток. Чистая прибыль фабрики, по данным СПАРК, за 2017 год составила 34 млн рублей.
29 марта 2019 года казенное учреждение Имущество Санкт-Петербурга» подало иск к «Красной нити» в Арбитражный суд. Претензий к компании у истца на 12,2 млн рублей.
Представители МЧС последний раз на Гельсингфорсской были в августе 2014 года. Следующая проверка была запланирована на ноябрь 2019.