Смольный опроверг предположения градозащитников о незапланированном сносе здания казарм лейб-гвардии Семеновского полка

Частичный демонтаж аварийных конструкций казарм лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице ведется в соответствии с проектом, 3 апреля сообщила пресс-служба комитета по охране памятников Петербурга. Ранее градозащитники предположили, что рабочие снесли «лишний» кусок здания.

Разборка казарм началась 2 апреля. В КГИОП после проверки хода работ пояснили, что снос здания ведется в соответствии с проектной документацией. Демонтировали торцевую часть объекта и частично боковые стены.

Накануне замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов побывал на Звенигородской. По наблюдениям градозащитника, от боковой части дома со стороны улицы Марата рабочие «откусили лишнее».

Напомним, за казармами должна появиться вторая сцена Малого драматического театра — Театра Европы. В конце 2018 года межведомственная рабочая группа приняла решение, что лицевая часть исторического здания будет выполнять роль входной группы МДТ. Предполагается, что фасад и боковые стены будут сохранены, а торцевая часть впоследствии воссоздана.





