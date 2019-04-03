Смольный опроверг предположения градозащитников о незапланированном сносе здания казарм лейб-гвардии Семеновского полка
Частичный демонтаж аварийных конструкций казарм лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице ведется в соответствии с проектом, 3 апреля сообщила пресс-служба комитета по охране памятников Петербурга. Ранее градозащитники предположили, что рабочие снесли «лишний» кусок здания.
Разборка казарм началась 2 апреля. В КГИОП после проверки хода работ пояснили, что снос здания ведется в соответствии с проектной документацией. Демонтировали торцевую часть объекта и частично боковые стены.
Накануне замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов побывал на Звенигородской. По наблюдениям градозащитника, от боковой части дома со стороны улицы Марата рабочие «откусили лишнее».
Напомним, за казармами должна появиться вторая сцена Малого драматического театра — Театра Европы. В конце 2018 года межведомственная рабочая группа приняла решение, что лицевая часть исторического здания будет выполнять роль входной группы МДТ. Предполагается, что фасад и боковые стены будут сохранены, а торцевая часть впоследствии воссоздана.
Справка:
Проект строительства новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице реализует Северо-Западная дирекция Министерства культуры. На этом месте расположены казармы лейб-гвардии Семеновского полка. Казарма лейб-гвардии Семеновского и Егерского полков построена в 1-й четверти ХIХ века, второй этаж надстроен по проекту В. А. Колянковского в 1883 и 1887 годах.