Виноваты не только террористы. Первая пострадавшая при теракте отсудила у метрополитена Петербурга моральную компенсацию

Подземка обязана возмещать пострадавшим при взрыве 3 апреля 2017 года моральный вред, так как ее сотрудники не вычислили смертника с бомбой. Единственное пока решение суда может потянуть многомиллионные иски к ГУП «Петербургский метрополитен».

архив "Фонтанки"

Суд признал ГУП «Петербургский метрополитен» виновным в получении пассажирами травм при осуществлении теракта 3 апреля 2017 года, наряду с самим исполнителем подрыва. В сложную ситуацию предприятие поставил его начальник Владимир Гарюгин, незадолго до теракта подписавший практически неисполнимый приказ.

О первом выигранном у метрополитена деле «Фонтанке» сегодня сообщила создатель ассоциации оказания помощи жертвам терактов «Надо жить» Ирина Антонова: «Одна из пострадавших, не с первого раза и не в полном объеме, но все-таки выиграла у метрополитена суд о моральной компенсации. Это прецедент, и мы готовы рассказать об этом другим».

Как выяснила «Фонтанка», иск подавала петербурженка Вера Рощина. Она ехала в вагоне № 5 (бомба взорвалась в четвертом) и получила легкую контузию. Ходила по врачам. А если потерпевший испытывает физические страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается, решил в 2010 году пленум Верховного суда.

Рощина обратилась в Красносельский районный суд с требованием взыскать с ГУП «Петербургский метрополитен» 500 тысяч рублей. Дело рассматривала судья Светлана Корнильева. Для нее краеугольным стал вопрос, является ли ответчик причинителем вреда.







Подземка иск отвергала, уверяя, что вред причинен инициаторами теракта, да и само предприятие признано по уголовному делу потерпевшим.

Рощина настаивала, что теракт стал возможен из-за ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками метрополитена. Они пустили террориста с бомбой.

В суде выяснилось, что за полтора месяца до взрыва, в середине февраля 2017 года, начальник метрополитена Владимир Гарюгин приказом № 193 утвердил порядок выявления и распознавания физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход в зону транспортной безопасности. В нем указано, что сотрудники подземки должны непрерывно наблюдать за пассажиропотоком, проходящим через линейку металлодетекторов. Также Петербургский метрополитен разработал методичку для инспекторов-безопасников. В ней он описал потенциально опасную группу пассажиров.

«Последователями радикальных идей, как правило, становятся молодые люди и девушки в возрасте 16-25 лет, студенты начальных курсов вузов и профессиональных учебных заведений. Также это могут быть люди без образования или с неоконченным высшим и средним специальным образованием, – написано в методичке. – Потенциально опасными гражданами могут быть не только лица азиатской, но и лица европейской внешности. Особое внимание стоит обращать на граждан, ведущих разговоры по телефону или общающихся между собой на языках арабской группы».

В суде метрополитен должен был доказать, что к причинению вреда Рощиной он отношения не имеет, но не смог предоставить данные, что инспекторы на станции «Академическая» целиком соблюдали утвержденные Гарюгиным правила и следовали методичке при проходе Акбаржона Джалилова на «Академическую».

«Доказательств, достоверно подтверждающих отсутствие вины ответчика в проходе террориста со взрывчаткой на территорию метрополитена материалы дела не содержат», – решила судья.

Теракт произошел во время действия договора перевозки пассажиров с подземкой. Порядок возмещения вреда в таких случаях определяет ФЗ № 67 от от 14 июня 2012 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках метрополитеном». Но в этом законе порядок компенсации морального вреда не урегулирован, поэтому суд применил закон «О защите прав потребителей».

Метрополитен был сочтен причинителем вреда , так как не смог доказать обратного. Вере Рощиной с учетом травмы и нравственных страданий моральный вред компенсирован суммой 30 тысяч рублей. По закону о потребителях с ответчика взыскивается штраф в размере 50 % от присужденной истцу суммы. Метрополитен заплатил Рощиной еще 15 тысяч.

Травма истицы – одна из самых легких. При взрыве в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» погибли 16 человек, ранения получили 67 пассажиров. Если родственники покойных и пострадавшие пойдут с аналогичными исками в суд, суммых моральных компенсаций могут быть кратно выше.

Сегодня «Фонтанке» стало известно, что Следственный комитет прекратил уголовное дело сотрудника подземки Константина Ипполитова. Его возбуждали по статье 293 УК «Халатность». Инспектор руководил досмотром на «Академической» днем 3 апреля 2017 года, когда на станцию приходил Акбаржон Джалилов.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"