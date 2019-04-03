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Спорт
03.04.2019 19:29
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СКА - ЦСКА. Решаюший бой? Трансляция из Ледового дворца

"Фонтанка" ведет текстовую трансляцию четвертого поединка между СКА и ЦСКА. Эта встреча в Петербурге может стать решающей для СКА.

  • Вот это да. Сорокин, который три матча, даже проигранный третий, стоял сверхнадежно, вдруг поплыл в четвертой игре. Но команда Сорокина поддержала - все подъехали, поблагодарили

  • ЦСКА менает вратаря: вместо Ильи Сорокина вышел Ларс Юханссон

  • Сергей Плотников закрепил преимущество хозяев площадки

    3-1

  • ТРЕТИЙ!!!!!!!!!


  • 2-1

  • Звон, ударившейся шайбы от стойки ворот стоял на весь Ледовый!!!

  • От штанги Никита Гусев выводит свою команду вперед

  • ГООООЛ!

  • Грег Скотт оштрафован на две минут за толчок. СКА в полном составе. Обмен большинством

  • А теперь удаление у ЦСКА. На льду лежит кто-то их петербуржцев

  • Ничего себе. В меньшинстве СКА даже организовал атаку.  Но вратарь москвичей Сорокин надежен.

  • Виктор Тихонов удалился на две минуты. Ну вот кого не хотелось бы терять, так это именно Тихонова!

  • Начинается третий игровой отрезок с удаления у СКА

  • Третий период! ПООООООЕХАЛИ!


  • Статистика 2-го периода:

    Броски: 24-10

    Броски в створ: 11-4

    Голы: 1-0

    Вбрасывания: 8-10

    Блокированные броски: 2-5

    Силовые приемы: 7-5

    Время в атаке: 05:19-02:04

    Штраф: 0-4

  • Последним из петербуржцев лед покинул Кетов:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Второй период ЦСКА заканчивает в зоне хозяев. Но счёт остаётся 1:1

  • Минута до конца второго периода! Трибуны ревут в неистовстве!

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Публикация от Sable (@sable217)


  • Тем временем Конь Огонь - символ питерских армейцев, даёт интервью:

    Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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  • Официальный твиттер СКА печалится:


  • Но шайбы нет и у ЦСКА. А уже вышел оштрафованый игрок...

  • "Шайбу, шайбу!" - требуют зрители. Мы с ними! ШАЙБУ!!!!!!!

  • Преимущество у СКА очень зыькое: выпускают петербуржцы шайбу из зоны и приходится начинать все с начала

  • Игрок СКА Кетов держится за живот - за жесткую атаку клюшкой ЦСКА отправляет очередного бойца на скамейку

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • ЦСКА выстоял, но у петербуржцев было несколько хороших попыток выйти вперед. Помешал, как всегда, вратарь москвичей Илья Сорокин

  • Игрок ЦСКА Калинин остался без клюшки, так что соотношение сил на площадке 5 на 3,5...

  • И отличный шанс выйти вперёд: удаление у ЦСКА. Игрок СКА был жестко впечатан в борт - за такое поведение оппонент был наказан. На две минуты присел на скамейку штрафников Антон Слепышев

    Фото: кадр из трансляции КХЛ


  • Гол забил Николай Прохоркин (74).

    1-1

  • И петербуржцы прислушиваются!

  • "Побеждать, побеждать, побеждать!" Призывают болельщики СКА

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  • Обсудить есть что. Игра СКА пока оставляет желать лучшего

  • Пока в игре пауза тренеры СКА что-то обсуждают, прикрывая рот листом бумаги, чтобы не прочитали по губам враги!

  • Помощник главного тренера СКА Алексей Кудашов машет руками,без конца что-то кричит своим подопечным. Но толку пока ноль

  • Роман Ротенберг с начала второго периода на ногах

    Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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  • Несмотря на счёт, болельщиеи СКАпока не унывают. Ничего-ничего-ничего (как поют на петербургской арене в тревжные моменты)! Есть еще две трети

  • ЦСКА продолжает наседать на ворота Шестеркина. 71 номер москвичей убежал в контратаку один в ноль, но голкипер сумел отразить бросок

  • Перерыв подходит к концу. Хочется верить, что установки на победу даны в обеих раздевалках. Ждем от СКА прорыва во втором периоде!


  • Таковы сухие цифры

    Статистика 1-го периода:

    Броски: 16-13

    Броски в створ: 6-5

    Голы: 0-1

    Вбрасывания: 8-10

    Блокированные броски: 6-3

    Силовые приемы: 3-5

    Время в атаке: 03:29-03:09

    Штраф: 2-4

  • А это плакат у ложи, где обычно находятся жены хоккеистов СКА:

    Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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  • Теперь понятно, почему отменили второе взятие ворот СКА. При вбрасывании шайбы в зону СКА, хоккеист ЦСКА немного перестарался и шайба чиркнула по самому нижнему краю заградительного стекла.

  • Команды уходят на перерыв

  • Тем не менее, счет на табло неизменный:

    0-1

  • Все в замешательстве. В каком именно месте шайба покинула площадку?

  • Решение принято. Шайба покинула площадк. ШАЙБА НЕ ЗАСЧИТАНА!

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Просмотр момента начинает затягиваться. Непонятно, что там именно не устроило

  • А вот ЦСКА не ждет. Гости закатились в зону, бросили, Шестеркин отбил, но шайба ударилась в накатывавшего нападающего СКА Николая Прохоркина и влетела в ворота.

    Хотя судьи засомневались и взяли время на просмотр эпизода

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Ой-ой-ой. 0:2 - ЦСКА увеличивает отрыв.

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • СКА не спешит со своими атаками. Так размашисто распасовывается на своей половине, неспешно входят в зону, разыгрывает до верного шайбу. Такое ощущение, что счет на табло не 0:1 в пользу московских армейцев.

  • Пока в игре рекламная пауза,ьзаглянем в соцсети. Москвичи успели перед игрой прогуляться по Петербургу:


  • СКА убежал в контратаку. Нападающий петербуржцев Евгений Кетов сблизился с воротами. Бросил один раз. Бросил второй с отскока. Но вратарь ЦСКА Сорокин пока все также стоит стеной

  • За 6 минут и 22 секунды до конца первого периода забил Михаил Науменков. Оставили Науменкова совсем одного перед воротами и сразу гол.


  • ЦСКА забил. 0-1

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Но главный тренер армейцев с Невы  Илья Воробьев продолжает держать свой главный козырь в рукаве. Почему - не понятно.

  • СКА очень не хватает Дацюка. Нет в команде того, кто может отдать обостряющий пас, придумать что-то.

    Тем временем, ЦСКА играет в полном составе...

  • На льду лежит Максим Карпов. Его пихунли в спину абсолютно на ровном месте причем после свистка, но судья молчит.

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Пока идет примерно равная игра. Без острых моментов, но и скучать не приходиться. ОБе команды бегают, толкаются и видно, что очень хотят побыстрее первыми забить. От этого действительно будет зависить многое.

  • А второе удаление получил Михаил Науменков за атаку игрока не владеющего шайбой. Так делать в хоккее нельзя, да

  • 8 секунд СКА играл впятером против троих соперников, пока не выбежал из штрафного бокса Окулов

  • Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • И сразу второе удаление у ЦСКА!

  • А вот и первое удаление у ЦСКА. На две минуты за удар клюкшой присел на скамейку штрафников защитник Константин Окулов

  • Фанатский вираж армейцев жаждет побед! И не только они!

    Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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  • ЦСКА неплохо контролировал шайбу, но до бросков по воротам вратаря СКА Игоря Шестеркина дело не дошло.

    Петербуржцы отстаяли первое меньшинство.

  • СКА пытается перехватить шайбу, чтобы выбросить ее из своей зоны, но пока не удается.

  • На две минуты был оштрафован Давид Рундблад

  • Первое удаление у СКА

  • Мощный бросок Хафизуллина с левого фланга застал Сорокина врасплох, но шайба попала в щиток.

  • СКА сразу переше в атаку. И сразу же первый опасный момент.

  •  Впервые в этом плей-офф возле Ледового просили билетики. Болельщики готовы были брать даже у перекупщиков, но тех особенно не было видно, - передает корреспондент "Фонтанки"

  • Составы команд на эту игру:

    СКА

    ХК СКА

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    ЦСКА

    ХК ЦСКА

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  • Добрый вечер!

    Команды на старт!

    СКА - ЦСКА. Решаюший бой? Трансляция из Ледового дворца

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