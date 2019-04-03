СКА - ЦСКА. Решаюший бой? Трансляция из Ледового дворца

"Фонтанка" ведет текстовую трансляцию четвертого поединка между СКА и ЦСКА. Эта встреча в Петербурге может стать решающей для СКА.

03 апреля, 21:29 Вот это да. Сорокин, который три матча, даже проигранный третий, стоял сверхнадежно, вдруг поплыл в четвертой игре. Но команда Сорокина поддержала - все подъехали, поблагодарили

03 апреля, 21:28 ЦСКА менает вратаря: вместо Ильи Сорокина вышел Ларс Юханссон

03 апреля, 21:27 Сергей Плотников закрепил преимущество хозяев площадки 3-1

03 апреля, 21:26 ТРЕТИЙ!!!!!!!!! Вот так Плотс отправил Сорокина на скамейку. Рикошет от вратаря - и 3:1!#СКАЦСК pic.twitter.com/701XJGw4Ag — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019



03 апреля, 21:25 2-1

03 апреля, 21:24 Звон, ударившейся шайбы от стойки ворот стоял на весь Ледовый!!!

03 апреля, 21:23 От штанги Никита Гусев выводит свою команду вперед

03 апреля, 21:23 ГООООЛ!

03 апреля, 21:22 Грег Скотт оштрафован на две минут за толчок. СКА в полном составе. Обмен большинством

03 апреля, 21:21 А теперь удаление у ЦСКА. На льду лежит кто-то их петербуржцев

03 апреля, 21:21 Ничего себе. В меньшинстве СКА даже организовал атаку. Но вратарь москвичей Сорокин надежен.

03 апреля, 21:19 Виктор Тихонов удалился на две минуты. Ну вот кого не хотелось бы терять, так это именно Тихонова!

03 апреля, 21:18 Начинается третий игровой отрезок с удаления у СКА

03 апреля, 21:18 Третий период! ПООООООЕХАЛИ! Третий период в Ледовом! И задача неизменна 👇 #СКАЦСК pic.twitter.com/P2BsG66SSC — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019



03 апреля, 21:16 Статистика 2-го периода: Броски: 24-10 Броски в створ: 11-4 Голы: 1-0 Вбрасывания: 8-10 Блокированные броски: 2-5 Силовые приемы: 7-5 Время в атаке: 05:19-02:04 Штраф: 0-4

03 апреля, 21:02 Последним из петербуржцев лед покинул Кетов: Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 21:01 Второй период ЦСКА заканчивает в зоне хозяев. Но счёт остаётся 1:1

03 апреля, 20:59 Тем временем Конь Огонь - символ питерских армейцев, даёт интервью: Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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03 апреля, 20:57 Официальный твиттер СКА печалится: А было так близко!#СКАЦСК pic.twitter.com/MleM2UqwMq — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019



03 апреля, 20:56 Но шайбы нет и у ЦСКА. А уже вышел оштрафованый игрок...

03 апреля, 20:55 "Шайбу, шайбу!" - требуют зрители. Мы с ними! ШАЙБУ!!!!!!!

03 апреля, 20:54 Преимущество у СКА очень зыькое: выпускают петербуржцы шайбу из зоны и приходится начинать все с начала

03 апреля, 20:53 Игрок СКА Кетов держится за живот - за жесткую атаку клюшкой ЦСКА отправляет очередного бойца на скамейку Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 20:50 ЦСКА выстоял, но у петербуржцев было несколько хороших попыток выйти вперед. Помешал, как всегда, вратарь москвичей Илья Сорокин

03 апреля, 20:48 Игрок ЦСКА Калинин остался без клюшки, так что соотношение сил на площадке 5 на 3,5...

03 апреля, 20:46 И отличный шанс выйти вперёд: удаление у ЦСКА. Игрок СКА был жестко впечатан в борт - за такое поведение оппонент был наказан. На две минуты присел на скамейку штрафников Антон Слепышев Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 20:45 И вот как сравняли.

Хотим еще!#СКАЦСК pic.twitter.com/MZpaspj2Xe — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019



03 апреля, 20:43 Гол забил Николай Прохоркин (74). 1-1

03 апреля, 20:42 И петербуржцы прислушиваются!

03 апреля, 20:42 "Побеждать, побеждать, побеждать!" Призывают болельщики СКА Смотреть в новом окне

03 апреля, 20:40 Обсудить есть что. Игра СКА пока оставляет желать лучшего

03 апреля, 20:38 Пока в игре пауза тренеры СКА что-то обсуждают, прикрывая рот листом бумаги, чтобы не прочитали по губам враги!

03 апреля, 20:37 Помощник главного тренера СКА Алексей Кудашов машет руками,без конца что-то кричит своим подопечным. Но толку пока ноль

03 апреля, 20:35 Роман Ротенберг с начала второго периода на ногах Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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03 апреля, 20:33 Несмотря на счёт, болельщиеи СКАпока не унывают. Ничего-ничего-ничего (как поют на петербургской арене в тревжные моменты)! Есть еще две трети

03 апреля, 20:31 ЦСКА продолжает наседать на ворота Шестеркина. 71 номер москвичей убежал в контратаку один в ноль, но голкипер сумел отразить бросок

03 апреля, 20:30

03 апреля, 20:26 Перерыв подходит к концу. Хочется верить, что установки на победу даны в обеих раздевалках. Ждем от СКА прорыва во втором периоде! Второй период подоспел! Вперед, наш СКА! #СКАЦСК pic.twitter.com/O6unJntOEd — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019



03 апреля, 20:20 Таковы сухие цифры Статистика 1-го периода: Броски: 16-13 Броски в створ: 6-5 Голы: 0-1 Вбрасывания: 8-10 Блокированные броски: 6-3 Силовые приемы: 3-5 Время в атаке: 03:29-03:09 Штраф: 2-4

03 апреля, 20:15 А это плакат у ложи, где обычно находятся жены хоккеистов СКА: Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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03 апреля, 20:13 Теперь понятно, почему отменили второе взятие ворот СКА. При вбрасывании шайбы в зону СКА, хоккеист ЦСКА немного перестарался и шайба чиркнула по самому нижнему краю заградительного стекла.

03 апреля, 20:10 Команды уходят на перерыв

03 апреля, 20:07 Тем не менее, счет на табло неизменный: 0-1

03 апреля, 20:06 Все в замешательстве. В каком именно месте шайба покинула площадку?

03 апреля, 20:06 Решение принято. Шайба покинула площадк. ШАЙБА НЕ ЗАСЧИТАНА! Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 20:05 Просмотр момента начинает затягиваться. Непонятно, что там именно не устроило

03 апреля, 20:03 А вот ЦСКА не ждет. Гости закатились в зону, бросили, Шестеркин отбил, но шайба ударилась в накатывавшего нападающего СКА Николая Прохоркина и влетела в ворота. Хотя судьи засомневались и взяли время на просмотр эпизода Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 20:02 Ой-ой-ой. 0:2 - ЦСКА увеличивает отрыв. Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 20:01 СКА не спешит со своими атаками. Так размашисто распасовывается на своей половине, неспешно входят в зону, разыгрывает до верного шайбу. Такое ощущение, что счет на табло не 0:1 в пользу московских армейцев.

03 апреля, 19:56 СКА убежал в контратаку. Нападающий петербуржцев Евгений Кетов сблизился с воротами. Бросил один раз. Бросил второй с отскока. Но вратарь ЦСКА Сорокин пока все также стоит стеной

03 апреля, 19:55 За 6 минут и 22 секунды до конца первого периода забил Михаил Науменков. Оставили Науменкова совсем одного перед воротами и сразу гол. 14` Калинин промчался через всю площадку, сделал вираж за ворота и выкатил под бросок подключившемуся к атаке Науменкову! Миша в касание точно в дальний угол!! 0:1 pic.twitter.com/RlwPF3RpgL — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 3, 2019



03 апреля, 19:54 ЦСКА забил. 0-1 Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 19:54 Но главный тренер армейцев с Невы Илья Воробьев продолжает держать свой главный козырь в рукаве. Почему - не понятно.

03 апреля, 19:52 СКА очень не хватает Дацюка. Нет в команде того, кто может отдать обостряющий пас, придумать что-то. Тем временем, ЦСКА играет в полном составе...

03 апреля, 19:51 На льду лежит Максим Карпов. Его пихунли в спину абсолютно на ровном месте причем после свистка, но судья молчит. Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 19:50 Пока идет примерно равная игра. Без острых моментов, но и скучать не приходиться. ОБе команды бегают, толкаются и видно, что очень хотят побыстрее первыми забить. От этого действительно будет зависить многое.

03 апреля, 19:48 А второе удаление получил Михаил Науменков за атаку игрока не владеющего шайбой. Так делать в хоккее нельзя, да

03 апреля, 19:47 8 секунд СКА играл впятером против троих соперников, пока не выбежал из штрафного бокса Окулов

03 апреля, 19:47 Фото: кадр из трансляции КХЛ

03 апреля, 19:47 И сразу второе удаление у ЦСКА!

03 апреля, 19:46 А вот и первое удаление у ЦСКА. На две минуты за удар клюкшой присел на скамейку штрафников защитник Константин Окулов

03 апреля, 19:43 Фанатский вираж армейцев жаждет побед! И не только они! Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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03 апреля, 19:42 ЦСКА неплохо контролировал шайбу, но до бросков по воротам вратаря СКА Игоря Шестеркина дело не дошло. Петербуржцы отстаяли первое меньшинство.

03 апреля, 19:40 СКА пытается перехватить шайбу, чтобы выбросить ее из своей зоны, но пока не удается.

03 апреля, 19:40 На две минуты был оштрафован Давид Рундблад

03 апреля, 19:39 Первое удаление у СКА

03 апреля, 19:36 Мощный бросок Хафизуллина с левого фланга застал Сорокина врасплох, но шайба попала в щиток.

03 апреля, 19:35 СКА сразу переше в атаку. И сразу же первый опасный момент.

03 апреля, 19:35 Впервые в этом плей-офф возле Ледового просили билетики. Болельщики готовы были брать даже у перекупщиков, но тех особенно не было видно, - передает корреспондент "Фонтанки"