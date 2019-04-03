СКА - ЦСКА. Решаюший бой? Трансляция из Ледового дворца
"Фонтанка" ведет текстовую трансляцию четвертого поединка между СКА и ЦСКА. Эта встреча в Петербурге может стать решающей для СКА.
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Вот это да. Сорокин, который три матча, даже проигранный третий, стоял сверхнадежно, вдруг поплыл в четвертой игре. Но команда Сорокина поддержала - все подъехали, поблагодарили
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ЦСКА менает вратаря: вместо Ильи Сорокина вышел Ларс Юханссон
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Сергей Плотников закрепил преимущество хозяев площадки
3-1
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ТРЕТИЙ!!!!!!!!!
Вот так Плотс отправил Сорокина на скамейку. Рикошет от вратаря - и 3:1!#СКАЦСК pic.twitter.com/701XJGw4Ag— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019
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2-1
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Звон, ударившейся шайбы от стойки ворот стоял на весь Ледовый!!!
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От штанги Никита Гусев выводит свою команду вперед
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ГООООЛ!
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Грег Скотт оштрафован на две минут за толчок. СКА в полном составе. Обмен большинством
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А теперь удаление у ЦСКА. На льду лежит кто-то их петербуржцев
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Ничего себе. В меньшинстве СКА даже организовал атаку. Но вратарь москвичей Сорокин надежен.
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Виктор Тихонов удалился на две минуты. Ну вот кого не хотелось бы терять, так это именно Тихонова!
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Начинается третий игровой отрезок с удаления у СКА
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Третий период! ПООООООЕХАЛИ!
Третий период в Ледовом! И задача неизменна 👇 #СКАЦСК pic.twitter.com/P2BsG66SSC— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019
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Статистика 2-го периода:
Броски: 24-10
Броски в створ: 11-4
Голы: 1-0
Вбрасывания: 8-10
Блокированные броски: 2-5
Силовые приемы: 7-5
Время в атаке: 05:19-02:04
Штраф: 0-4
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Последним из петербуржцев лед покинул Кетов:
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Второй период ЦСКА заканчивает в зоне хозяев. Но счёт остаётся 1:1
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Минута до конца второго периода! Трибуны ревут в неистовстве!
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Тем временем Конь Огонь - символ питерских армейцев, даёт интервью:
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Официальный твиттер СКА печалится:
А было так близко!#СКАЦСК pic.twitter.com/MleM2UqwMq— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019
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Но шайбы нет и у ЦСКА. А уже вышел оштрафованый игрок...
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"Шайбу, шайбу!" - требуют зрители. Мы с ними! ШАЙБУ!!!!!!!
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Преимущество у СКА очень зыькое: выпускают петербуржцы шайбу из зоны и приходится начинать все с начала
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Игрок СКА Кетов держится за живот - за жесткую атаку клюшкой ЦСКА отправляет очередного бойца на скамейку
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ЦСКА выстоял, но у петербуржцев было несколько хороших попыток выйти вперед. Помешал, как всегда, вратарь москвичей Илья Сорокин
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Игрок ЦСКА Калинин остался без клюшки, так что соотношение сил на площадке 5 на 3,5...
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И отличный шанс выйти вперёд: удаление у ЦСКА. Игрок СКА был жестко впечатан в борт - за такое поведение оппонент был наказан. На две минуты присел на скамейку штрафников Антон Слепышев
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И вот как сравняли.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019
Хотим еще!#СКАЦСК pic.twitter.com/MZpaspj2Xe
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Гол забил Николай Прохоркин (74).
1-1
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И петербуржцы прислушиваются!
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"Побеждать, побеждать, побеждать!" Призывают болельщики СКА
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Обсудить есть что. Игра СКА пока оставляет желать лучшего
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Пока в игре пауза тренеры СКА что-то обсуждают, прикрывая рот листом бумаги, чтобы не прочитали по губам враги!
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Помощник главного тренера СКА Алексей Кудашов машет руками,без конца что-то кричит своим подопечным. Но толку пока ноль
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Роман Ротенберг с начала второго периода на ногах
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Несмотря на счёт, болельщиеи СКАпока не унывают. Ничего-ничего-ничего (как поют на петербургской арене в тревжные моменты)! Есть еще две трети
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ЦСКА продолжает наседать на ворота Шестеркина. 71 номер москвичей убежал в контратаку один в ноль, но голкипер сумел отразить бросок
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Перерыв подходит к концу. Хочется верить, что установки на победу даны в обеих раздевалках. Ждем от СКА прорыва во втором периоде!
Второй период подоспел! Вперед, наш СКА! #СКАЦСК pic.twitter.com/O6unJntOEd— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2019
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Таковы сухие цифры
Статистика 1-го периода:
Броски: 16-13
Броски в створ: 6-5
Голы: 0-1
Вбрасывания: 8-10
Блокированные броски: 6-3
Силовые приемы: 3-5
Время в атаке: 03:29-03:09
Штраф: 2-4
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А это плакат у ложи, где обычно находятся жены хоккеистов СКА:
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Теперь понятно, почему отменили второе взятие ворот СКА. При вбрасывании шайбы в зону СКА, хоккеист ЦСКА немного перестарался и шайба чиркнула по самому нижнему краю заградительного стекла.
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Команды уходят на перерыв
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Тем не менее, счет на табло неизменный:
0-1
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Все в замешательстве. В каком именно месте шайба покинула площадку?
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Решение принято. Шайба покинула площадк. ШАЙБА НЕ ЗАСЧИТАНА!
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Просмотр момента начинает затягиваться. Непонятно, что там именно не устроило
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А вот ЦСКА не ждет. Гости закатились в зону, бросили, Шестеркин отбил, но шайба ударилась в накатывавшего нападающего СКА Николая Прохоркина и влетела в ворота.
Хотя судьи засомневались и взяли время на просмотр эпизода
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Ой-ой-ой. 0:2 - ЦСКА увеличивает отрыв.
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СКА не спешит со своими атаками. Так размашисто распасовывается на своей половине, неспешно входят в зону, разыгрывает до верного шайбу. Такое ощущение, что счет на табло не 0:1 в пользу московских армейцев.
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Пока в игре рекламная пауза,ьзаглянем в соцсети. Москвичи успели перед игрой прогуляться по Петербургу:
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СКА убежал в контратаку. Нападающий петербуржцев Евгений Кетов сблизился с воротами. Бросил один раз. Бросил второй с отскока. Но вратарь ЦСКА Сорокин пока все также стоит стеной
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За 6 минут и 22 секунды до конца первого периода забил Михаил Науменков. Оставили Науменкова совсем одного перед воротами и сразу гол.
14` Калинин промчался через всю площадку, сделал вираж за ворота и выкатил под бросок подключившемуся к атаке Науменкову! Миша в касание точно в дальний угол!! 0:1 pic.twitter.com/RlwPF3RpgL— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 3, 2019
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ЦСКА забил. 0-1
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Но главный тренер армейцев с Невы Илья Воробьев продолжает держать свой главный козырь в рукаве. Почему - не понятно.
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СКА очень не хватает Дацюка. Нет в команде того, кто может отдать обостряющий пас, придумать что-то.
Тем временем, ЦСКА играет в полном составе...
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На льду лежит Максим Карпов. Его пихунли в спину абсолютно на ровном месте причем после свистка, но судья молчит.
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Пока идет примерно равная игра. Без острых моментов, но и скучать не приходиться. ОБе команды бегают, толкаются и видно, что очень хотят побыстрее первыми забить. От этого действительно будет зависить многое.
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А второе удаление получил Михаил Науменков за атаку игрока не владеющего шайбой. Так делать в хоккее нельзя, да
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8 секунд СКА играл впятером против троих соперников, пока не выбежал из штрафного бокса Окулов
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И сразу второе удаление у ЦСКА!
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А вот и первое удаление у ЦСКА. На две минуты за удар клюкшой присел на скамейку штрафников защитник Константин Окулов
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Фанатский вираж армейцев жаждет побед! И не только они!
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ЦСКА неплохо контролировал шайбу, но до бросков по воротам вратаря СКА Игоря Шестеркина дело не дошло.
Петербуржцы отстаяли первое меньшинство.
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СКА пытается перехватить шайбу, чтобы выбросить ее из своей зоны, но пока не удается.
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На две минуты был оштрафован Давид Рундблад
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Первое удаление у СКА
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Мощный бросок Хафизуллина с левого фланга застал Сорокина врасплох, но шайба попала в щиток.
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СКА сразу переше в атаку. И сразу же первый опасный момент.
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Впервые в этом плей-офф возле Ледового просили билетики. Болельщики готовы были брать даже у перекупщиков, но тех особенно не было видно, - передает корреспондент "Фонтанки"
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Составы команд на эту игру:
СКА
ЦСКА
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Добрый вечер!
Команды на старт!