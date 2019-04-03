Клетчатое небо Кокорина. Нападающему «Зенита» еще на полгода продлили арест

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Суровая судья Елена Абрамова желает видеть спортсменов в клетке еще полгода.

Постановление о продлении стражи Абрамова вынесла вечером 3 апреля, на предварительном слушании по делу об избиении москвичей. Защита футболистов просила вернуть дело прокурору и отпустить их на свободу. Судья приняла зеркальное решение.

«Срок содержания продлить до 25 сентября 2019 года», – постановила она.

В СИЗО на время судебного процесса оставлены также брат зенитовца Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий. По версии обвинения, в октябре 2018 года они избивали жителей столицы (в том числе высокопоставленных чиновников). Им вменяют групповое хулиганство (часть 2 статьи 213 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115). Троим, кроме Александра Кокорина, предъявлено также обвинение по статье 116 УК — за нанесение побоев.





