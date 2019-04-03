Петербург затянуло черным дымом. На Гельсингфорсской улице тушат пожар по второму номеру сложности

Пожар разгорелся в Выборгском районе Петербурга вечером 3 апреля. Пламенем объяты 200 квадратных метров на Гельсингфорсской улице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, горят здания по адресу: Гельсингфорсская улица, дом 3. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 84 спасателя. Читатели «Фонтанки» присылают фотографии с разных концов города – черный дым виден практически отовсюду.

В этом здании расположен прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» и ряд других организаций.





