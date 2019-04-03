В российском футболе впервые применили систему видеоповторов. Игроку «Урала» это стоило удаления

В матче между «Уралом» и «Арсеналом» в Екатеринбурге 3 апреля была впервые в российском футболе применена система видеопомощи арбитрам (VAR).

На 63-й минуте полуфинального матча за Кубок России главный судья встречи Алексей Еськов прибег к видеоповтору после грубого нарушения правил со стороны футболиста «Урала» Петруса Бумаля. Сначала игроку показали желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора рефери заменил ее на красную. В результате «Урал» остался в меньшинстве, однако это не помешало ему победить. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, накануне «Фонтанка» писала о том, что использование инновационной технологии одобрено на уровне ФИФА. Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что «российский футбол входит в новую эру».





