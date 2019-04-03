«Вылизали, как кот яйца». Беглов приехал к долгостроям ГК «Город» и научил дольщиков ходить в суд

Александр Беглов 3 апреля общался с жителями Красносельского района. На традиционный уже районный объезд попали дольщики ГК «Город», которых не звали. И получили от градоначальника наставление — самим заняться устранением «косяков» долгостроев.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Семидесятилетняя дольщица Лидия Петровна и еще несколько покупателей квартир в известном долгострое группы компаний «Город» приехали к жилому комплексу «Прибалтийский», надеясь встретить Александра Беглова, еще к 10 утра. Врио прибыл почти два часа спустя, но петербуржцы не расстроились — погода выдалась на редкость хорошая.

В ожидании кортежа из Смольного дольщики делились впечатлениями: накануне стройплощадка преобразилась до неузнаваемости. «Вылизали, как кот яйца», – пояснила одна из покупательниц квартир. Ее будущие соседи, молодая семья, обрисовали масштаб: еще 2 апреля придомовая территория пестрела кучами мусора, дороги перед губернаторским визитом как минимум два раза помыли. «Мы вчера шутили, что не удивились бы, если бы сегодня тут деревья выросли и ландыши зацвели», – рассказала девушка.

Длинный «флагманский» корпус 9А ЖК «Прибалтийский», он же дом номер 70, корп. 1, по улице Маршала Казакова, ввели в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Однако в здании продолжаются косметические работы. Ключи дольщикам в последний раз обещали выдать до 30 апреля. Около небольших корпусов ЖК, которые только достраиваются, кипела работа: повсюду мелькали рабочие в касках и в чистенькой, с иголочки униформе.

На вопрос корреспондента, откуда дольщики получили информацию о встрече, Лидия Петровна пояснила: «Из Интернета узнала». Анонс распространили накануне в группе «ВКонтакте», где шла дискуссия о выборе управляющей компании и проскальзывали советы показать зубы. Раскрыть, какими окольными путями «прибалтийцы» узнали о приезде градоначальника, они отказались, предположив, что приглашение получили только «свои» дольщики, которые зададут стандартные вопросы: парк, детский сад, метро.







Во двор постепенно прибывали люди. Портфели и деловые костюмы явно превалировали над «гражданскими». Спустя час количество жителей стало сопоставимо с числом явившихся на встречу интересантов и чиновников. Позднее выяснилось, что губернаторский визит стоит ждать только в 11 утра.

Районные чиновники предприняли попытку оттеснить дольщиков с солнца в тень, ближе к краю дома. На вопрос, зачем нужны все эти перемещения, сотрудница администрации пояснила: «Ну... надо же губернатору дом посмотреть». «А то его и так не видно», – негромко хмыкнул один из участников встречи. Проблемы обозреть огромное 21-этажное здание действительно не было.

«Прибалтийцы» времени даром не теряли и устроили гайд-парк, в роли трибуны выступила площадка одного из подъездов. На повестке стоял вопрос, судя по разговорам, уже успевший стать больным, — выбор управляющей компании. Администрация Красносельского района якобы настаивала на «Жилстройсервисе», сами дольщики склонялись к УК «Сестрорецк». «Другие компании не стали связываться с администрацией. Мы им звонили, писали, нам сказали: "Не полезем в это, у вас тут все решено"», – делились дольщики.

Ранее районные власти по итогам конкурса объявили победителем ЖСС, затем его результаты были отменены УФАС. Гендиректор компании Геннадий Майоров прогуливался тут же неподалеку. Костяк активистов ранее не поленился пойти по домам, о благополучии которых уже заботится ЖСС, опрос, по их словам, оказался неутешительным.

Аналогичную операцию провели и на объектах «Сестрорецка». «Мы во дворе за руку ловили жителей. Выходит, мы ему: "Мужчина, стой! Ты тут живешь?" Доставали вопросами. Поймали восемь человек, которые сказали, что их все устраивает», – рассказывала Валерия Шкуропат из соседнего «Ленинского парка», которым управляет ЖСС.

«Сейчас законодательство позволяет жителям провести общее собрание, когда они еще не являются собственниками. Основополагающим является общее собрание», – объяснил корреспонденту «Фонтанки» и.о. главы жилищного комитета Василий Осипов, который грелся на солнышке неподалеку. С ситуацией вокруг «Прибалтийского» разбирается жилинспекция, добавил чиновник.

Александр Беглов, окруженный толпой журналистов и чиновников, появился неожиданно, когда стрелки на часах показывали почти полдень. Врио вместе с подрядчиком остановился напротив новенького информационного щита с картой квартала. Последовал стандартный отчет о сделанной работе и планах. После короткого вояжа в одну из квартир, где на тот момент шла отделка, градоначальник предстал перед дольщиками и местными жителями.

Беглов повторил уже известное обещание Смольного: до конца 2019 года все дома ГК «Город» будут сданы. «Лед тронулся, обязательства на себя все взяли. Я перед вами буду отвечать», – заявил врио. «Спасибо, но мы спросим, если что», – предупредил под общий смех один из дольщиков.

«Я с вас тоже спрошу, – не растерялся Беглов. – За субботник спрошу, как вы выйдете. Вы выйдете?» – «А как же!» Легкий тон беседы прервала короткая словесная потасовка за право голоса.

Первым удалось завладеть вниманием Александра Дмитриевича «пришельцу» – дольщику «Новой Скандинавии» Александру Овчинникову. Недострой в районе Озерков бросил на произвол судьбы бывший гендиректор компании «Прайм» Валерий Гутовский, который работал советником Беглова во времена, когда последний трудился на посту замглавы администрации президента России. Напоминать об этом губернатору и телекамерам Овчинников не стал, хотя до этого непреминул подчеркнуть факт знакомства врио с Гутовским в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». «Надеюсь, вы справитесь (с завершением объекта)», – подчеркнул пострадавший. «Мы справимся. Не с такими справлялись», – ответил временный глава города, добавив, что «проблема очень сложная, тяжелая, непростая».

Далее последовал призыв, который во время губернаторских объездов районов звучит регулярно: избираться в муниципальные депутаты: «Вот у нас в сентябре выборы в местное самоуправление, и я вас призываю. Поскольку вы уже активные стали, сплотились, поэтому вам нужны местные депутаты. Вы уже прошли бой, перетерпели, настрадались. И потом, кто-то приедет, за вас будет решать эти вопросы? Сами выдвигайтесь!»

В разговор влезла стайка женщин из соседнего ЖК «Ленинский парк», уже завершенного долгостроя ГК «Город», с предложением разбить сквер на месте запланированного ТЦ. Дольщики «Прибалтийского» в задних рядах возмущались невозможностью задать вопрос. «К нам приехали, а нам не дают слова», – посетовали на «галерке».

Пока «прибалтийцы» пытались задать свои вопросы, «ленинцы» говорили с врио о политической карьере. «Надо идти выдвигаться, – убеждал Беглов. – Со мной говорит, не боится, а в депутаты боится, – со смехом комментировал градоначальник своим спутникам. Ему аккомпанировали женские голоса. «Смотрите, какие активные граждане, их надо брать в обойму! Надо идти в сентябре. Будете ко мне ходить без очереди. Записывайте их!» – велел он стоящему рядом главе Красносельского района Олегу Фадеенко.

Наконец, задать вопрос удалось Наталье из «Прибалтийского», которая долго стояла с поднятой, как на уроке, рукой: «Хотелось бы из ваших уст услышать дату, когда нам начнут выдавать ключи, потому что нам обещают-обещают бесконечно». До конца года все, кто проживает в этом микрорайоне, получат ключи, пообещал и Беглов.

Шкуропат задала вопросы о срыве сроков сдачи участков 5А, 6А и 7А «Ленинского парка». «У вас на совещании отчитывались, что 5А будет сдан в конце первого квартала этого года. Квартал закончился, дом не сдан».

«Как вы хорошо ориентируетесь», – похвалил врио губернатора. Дольщица на комплимент не поддалась и напомнила, что ее корпус был сдан в июне 2017 года, а остекление в ее квартире появилось лишь в марте 2018-го. «Ну зачем вы вводите людей в заблуждение, девушка?» – возмущенно подала реплику одна из «стайки». Беглов пообещал, что такого больше не повторится.

«Когда устранят огрехи ввода «Ленинского парка» 6А и 7А?» – не сдавалась дольщица. Тон градоначальника стал строгим: «Подождите. Моя задача, еще раз четко хочу сказать, чтобы вы получили ключи. Квартиры, в которые вы въедете, в них не должно быть недоделок. Текущие могут быть, но вы сами уже там работайте. Есть суд, есть управляющая компания, есть строители. Организовывайтесь, подавайте в суд, занимайтесь, это ваша уже собственность. Это как машина. Вы купили машину, вы должны за ней ухаживать». «С конвейера выезжает недоделанная машина?» – резонно спросили в ответ дольщики.

Услышать ответ врио не удалось. «Все, уже хватит, надоело!» – соседи по «Ленинскому парку», просившие заменить ТЦ парком, не пренебрегая истеричными нотками, попытались перехватить инициативу.

Перед тем, как завершить встречу с жителями совместным фото, Беглов успел переадресовать «прибалтийцев», которые пожаловались на попытку администрации навязать управляющую компанию, к главе района.

«Как жилец и как дольщик первой очереди «Ленинского парка», я не удовлетворена ответами. Нас бортанули. Нас ввели недостроенными. На переходных лоджиях стоят картонные двери, которые не держат тепло. Рвутся батареи, топит лифтовые шахты. Нам обещали в свое время, что ни одного нашего рубля как дольщиков не будет потрачено на завершение объектов. В результате управляющая компания за наши средства, за счет текущего ремонта достраивает наши дома», – не успокаивалась после встречи Шкуропат.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»