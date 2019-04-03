«Только в бассейн залезли». Минимум в десяти торговых центрах в Петербурге ищут взрывчатку

Анонимные звонки вновь закрыли торговые центры в нескольких районах Петербурга вечером 3 апреля. Проверяют ТРК холдингов «Адамант» и FortGroup.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на выход попросили посетителей «Континента» на проспекте Стачек и Бухарестской, «Меркурия» в Колпино. Горожане жалуются на несостоявшийся поход в кино и экстренную эвакуацию прямо из бассейна. Полицию заметили и возле продуктового магазина сети Prisma на Большом проспекте Васильевского острова. Читатели «Фонтанки» рассказали об эвакуации торгового центра «Атмосфера» на Комендантской площади.







Проверять, по информации нашего издания, поехали и несколько ТРК из сети FortGroup. Под обзвон телефонных террористов попали «Академ парк», «Родео драйв», «Европолис» и «Пять озер».

Вывели посетителей и из «Академического» возле одноименной станции метро. Пожарная тревога, сообщают очевидцы, опустошила торговый центр «Норд» на проспекте Просвещения.

Торговые центры закрываются из-за лжеминеров вторую неделю подряд. Звонки поступают в дежурные части районных управлений МВД и на телефон доверия городского МЧС.