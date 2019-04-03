«Американцы разработали кукурузу, которая приводит к стерилизации». Обозреватель журнала Минобороны написал о нетрадиционных способах борьбы с противником

Метод боевой парапсихологии давно известен российским спецслужбам и широко применялся в чеченских кампаниях, с помощью метаконтакта можно читать мысли, взламывать компьютерные программы, учить иностранные языки и лечиться. Это следует из статьи «Суперсолдат для войн будущего», которая была опубликована в февральском номере официального журнала Минобороны.

На текст 3 апреля обратили внимание в редакции РБК. Статья опубликована в издании «Армейский сборник» и доступна на сайте министерства. Ее автор — полковник запаса Николай Поросков. В различных изданиях, посвященных военной тематике, он публикуется далеко не впервые.

Полковник называет парапсихологию наукой и на четырех страницах рассказывает о том, из чего сформировался этот метод. Телепатии, утверждает автор, российские специалисты учились в том числе у дельфинов, которые «в природе не спят» (иначе они утонули бы, объясняет Поросков). Вклад в эту науку внесли и идеи трансгуманизма, которые особенно ощутимы, рассказывает автор, «в так называемых развитых странах, где господствующая религия — протестантизм». «Принципы его неплохие: трудись добросовестно и много!» – просвещает читателей полковник. Мир, продолжает Поросков, давно стоит на пороге нейрореволюции, биологическая война ведется столетиями. «Геном русского человека полностью расшифровали в одном из институтов РАН еще в 2009 году. Чуть раньше американская компания «Эпицид» создала сорт кукурузы, употребление в пищу которой ведет к стерилизации. Разработка ушла в Пентагон», – пишет, не развивая мысль, полковник.

Помогли в становлении боевой парапсихологии и исследования мимики человека, которые проводились в Миннесоте в 1924 году, рассказывает автор. Испытуемых в университете «заставляли нюхать аммиак», «смотреть порнографические картинки» и «засовывать руки в ведра с жабами», утверждает полковник. В результате были получены фотографии, которые «напоминали выражение лиц искусственно изуродованных еще в детстве людей». «Об этом можно прочитать в романе Виктора Гюго «Человек, который смеется», – предлагает найти подтверждение своим словам в художественной литературе автор статьи.







Есть в заметке и несколько не относящихся к предмету рассмотрения выводов: «Половая принадлежность обусловлена не природой, а воспитанием», «Даже счастливое детство не является защитой от депрессий».

Уверен полковник и в том, что методы боевой парапсихологии успешно использовались на практике, в том числе российскими военными, например в Чечне. «Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств», – утверждает Поросков. «Достоверность допроса практически стопроцентная», – уверен автор. С помощью методики, рассказывает полковник, можно «сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», читать лежащие в сейфе документы, определять лиц, «входящих в террористическую сеть», и выявлять «потенциальных кандидатов в террористические группировки».

Статья о парапсихологии — первая из цикла материалов о нелетальном оружии. В январском номере Поросков кратко обозревал темы будущих текстов. Он намерен также рассказать об акустическом, электромагнитном оружии, «вонючих бомбах» и «Солдате-чипе». Материал в мартовском номере посвящен тектоническому оружию, разрабатывать которое якобы приказал Сталин.

«Вестник военного образования» называет Николая Пороскова ветераном боевых действий, который служил в Абхазии, Таджикистане, Чечне и Сьерра-Леоне. «Несколько лет работал в президентском журналистском пуле», – уточняет издание.

Журнал «Армейский сборник», сообщается на сайте Минобороны, выпускается с 1994 года, его тираж около 10 тысяч экземпляров. «Журнал доводится до всего руководящего состава вооруженных сил, подразделений, воинских частей и учреждений», – уточняют масштаб аудитории Пороскова в министерстве.