18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +12
$ 65.16р
73.17р
21:30 03.04.2019
Расширенный поиск

Общество
03.04.2019 18:31
Печать

«Американцы разработали кукурузу, которая приводит к стерилизации». Обозреватель журнала Минобороны написал о нетрадиционных способах борьбы с противником

Метод боевой парапсихологии давно известен российским спецслужбам и широко применялся в чеченских кампаниях, с помощью метаконтакта можно читать мысли, взламывать компьютерные программы, учить иностранные языки и лечиться. Это следует из статьи «Суперсолдат для войн будущего», которая была опубликована в февральском номере официального журнала Минобороны. 

На текст 3 апреля обратили внимание в редакции РБК. Статья опубликована в издании «Армейский сборник» и доступна на сайте министерства. Ее автор — полковник запаса Николай Поросков. В различных изданиях, посвященных военной тематике, он публикуется далеко не впервые. 

Полковник называет парапсихологию наукой и на четырех страницах рассказывает о том, из чего сформировался этот метод. Телепатии, утверждает автор, российские специалисты учились в том числе у дельфинов, которые «в природе не спят» (иначе они утонули бы, объясняет Поросков). Вклад в эту науку внесли и идеи трансгуманизма, которые особенно ощутимы, рассказывает автор, «в так называемых развитых странах, где господствующая религия — протестантизм». «Принципы его неплохие: трудись добросовестно и много!» – просвещает читателей полковник. Мир, продолжает Поросков, давно стоит на пороге нейрореволюции, биологическая война ведется столетиями. «Геном русского человека полностью расшифровали в одном из институтов РАН еще в 2009 году. Чуть раньше американская компания «Эпицид» создала сорт кукурузы, употребление в пищу которой ведет к стерилизации. Разработка ушла в Пентагон», – пишет, не развивая мысль, полковник. 

Помогли в становлении боевой парапсихологии и исследования мимики человека, которые проводились в Миннесоте в 1924 году, рассказывает автор. Испытуемых в университете «заставляли нюхать аммиак», «смотреть порнографические картинки» и «засовывать руки в ведра с жабами», утверждает полковник. В результате были получены фотографии, которые «напоминали выражение лиц искусственно изуродованных еще в детстве людей». «Об этом можно прочитать в романе Виктора Гюго «Человек, который смеется», – предлагает найти подтверждение своим словам в художественной литературе автор статьи. 



Есть в заметке и несколько не относящихся к предмету рассмотрения выводов: «Половая принадлежность обусловлена не природой, а воспитанием», «Даже счастливое детство не является защитой от депрессий». 

Уверен полковник и в том, что методы боевой парапсихологии успешно использовались на практике, в том числе российскими военными, например в Чечне. «Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств», – утверждает Поросков. «Достоверность допроса практически стопроцентная», – уверен автор. С помощью методики, рассказывает полковник, можно «сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», читать лежащие в сейфе документы, определять лиц, «входящих в террористическую сеть», и выявлять «потенциальных кандидатов в террористические группировки». 

Статья о парапсихологии — первая из цикла материалов о нелетальном оружии. В январском номере Поросков кратко обозревал темы будущих текстов. Он намерен также рассказать об акустическом, электромагнитном оружии, «вонючих бомбах» и «Солдате-чипе». Материал в мартовском номере посвящен тектоническому оружию, разрабатывать которое якобы приказал Сталин. 

«Вестник военного образования» называет Николая Пороскова ветераном боевых действий, который служил в Абхазии, Таджикистане, Чечне и Сьерра-Леоне. «Несколько лет работал в президентском журналистском пуле», – уточняет издание.

Журнал «Армейский сборник», сообщается на сайте Минобороны, выпускается с 1994 года, его тираж около 10 тысяч экземпляров. «Журнал доводится до всего руководящего состава вооруженных сил, подразделений, воинских частей и учреждений», – уточняют масштаб аудитории Пороскова в министерстве.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад». Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.