Kenny Dorham ‎– Round About Midnight At The Cafe Bohemia

«Round About Midnight at the Cafe Bohemia» – концертный альбом американского джазового трубача Кенни Дорэма. Альбом был записан в 1956 году в Cafe Bohemia и выпущен в 1957 году на лейбле Blue Note. В записи принимали участие: Артур Эджхилл (Arthur Edgehill) – ударные, Сэм Джонс (Sam Jones) – бас, Кенни Баррелл (Kenny Burrell) – гитара, Бобби Тиммонс (Bobby Timmons) фортепьяно, Дж. Р. Монтерос (J. R. Monterose) – тенор-саксофон, Кенни Дорэм (Kenny Dorham) – труба.