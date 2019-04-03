Петербургский главк остановил запись недовольных работой полиции. К ревизору Соболю обещают допустить сотню

Предварительная запись на приём к главному инспектору Министерства внутренних дел Эдуарду Соболю завершилась вечером 3 апреля. Сформирован шорт-лист из ста с лишним фамилий. Их обладатели получат возможность поделиться с прибывшим из Москвы генералом своим опытом общения с петербургской полицией.

О прекращении приема заявок «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уточнив, что все записанные будут приняты главным инспектором МВД «вне зависимости от предмета обращения».

Ранее петербуржцы сообщали, что им трудно дозвониться по указанным на сайте главка телефонам. А счастливчику из редакции «Фонтанки» девушка-оператор объяснила, что запись предварительная и очного свидания с генералом Соболем не гарантирует.

В полицейском главке подчеркивают, что кастинг среди жалобщиков проводить не намерены — генерал якобы примет всех. Встреча с народом пройдёт с 09.30 до 19.00 5 апреля в «штаб-квартире» экономической полиции на Чайковского, 30. Чтобы лично выслушать всю сотню недовольных, инспектору придётся пожертвовать обедом, но и в этом случае математика ограничивает разговор пятью минутами.







Главный инспектор МВД с отрядом из 40 ревизоров прибыл в Петербург 1 апреля. Проверку работы полиции иниицировал новый начальник главка Роман Плугин. В ведомственных кабинетах все чаще звучит слово «инквизитор», а оперативники осваивают новый для себя жанр — частушки.