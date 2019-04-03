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Происшествия
03.04.2019 18:02
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В деле о теракте в петербургском метро свидетелей обвинения заменили 140 томов уголовного дела

Процесс по делу о теракте в метрополитене Петербурга 3 апреля продолжили исследованием доказательств. Второе и последующие заседания отведены на оглашение собранных следствием материалов и допрос потерпевших. 

Как следует из речи представителя Генпрокуратуры Надежды Тихоновой, 3 апреля выступившей в Ленинградском окружном военном суде, доказывать причастность 11 фигурантов к подготовке взрыва прокуратура намерена материалами, которые следствие объединило почти в 140 томов уголовного дела. Своих свидетелей у обвинения нет.

На втором заседании, трансляцию которого вела «Фонтанка», Тихонова перечислила протоколы осмотра станций «Сенная площадь» и «Технологический институт», тоннелей, тел и вещей погибших, в том числе предполагаемого смертника 22-летнего Акбаржона Джалилова, и перешла к медицинским заключениям по пострадавшим. Называя фамилии, травмы, диагнозы и экспертную оценку степени вреда здоровью, она добралась до 13-го тома. 

На последующих заседаниях огласят анализ телефонных звонков подсудимых, их переписку в мессенджерах, экспертизы изъятого оружия, взрывных устройств и другие собранные следствием материалы. Разбавить погружение в документы могут потерпевшие либо показания, которые суд зачитает в их отсутствие. Последнее предпочли больше пяти человек, аналогичные заявления продолжают поступать. 



Второй день совпал с годовщиной теракта, и лично в суд пришли только Валерий Ильминский и Юрий Шушкевич. Один заметно хромал, второй сообщил, что за два года после взрыва его слух так и не восстановился. По словам Шушкевича, ему повезло: вопреки привычке он зашёл не во вторую, а в первую дверь третьего вагона. Момент взрыва описал кратко: заехали в тоннель, потом вспышка и темнота. 

«Грохота не слышал, видимо, перепонки сразу порвало, но взрывной волной всех свалило», – уточнил он на вопрос прокурора. 

Выбравшись из покорёженного вагона с четырьмя осколочными ранениями, вместе с машинистом он пытался расширить «раздутые и телепающиеся» двери, чтобы удобнее было выносить пассажиров. Позже уточнил, что сам пострадавших не трогал — опасался при движении усугубить травмы. Валерий Ильминский от эпицентра был дальше и самостоятельно смог добраться до дома, уже оттуда уехав на скорой. 

Оба были на первом заседании и после краткого знакомства с подсудимыми отзываются о них скептически: «7 – 9 классов образования, у многих дети, некоторые уже и российское гражданство получили. Таких где угодно можно наловить». Гражданский иск они ещё не заявляли, но собираются. 

Пока к делу, несмотря на возражения подсудимых, приобщили иск от метрополитена на 108 тысяч рублей и от двух пострадавших — на 1 и 3 миллиона. Следующее заседание назначено на 4 апреля, потом на 8-е и 11-е. Два заседания в неделю — уступка адвокатам, которым в авральном режиме приходится осваивать материалы (некоторые из них вошли в дело незадолго до начала судебного процесса). С 15 апреля заседания будут проходить трижды в неделю.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР. После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.

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