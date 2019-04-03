Возле «Технологического института» почтили память погибших в теракте. У вестибюля снова гора цветов
Траурный митинг прошел возле станции метро Петербурга «Технологический институт» во вторую годовщину теракта 3 апреля. Горожане весь день несут к вестибюлю цветы и свечи.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Среди тех, кто пришел почтить память погибших, был и врио губернатора Александр Беглов. К станции он приехал вместе с главой городского парламента Вячеславом Макаровым. В толпе стояли родственники погибших с портретами жертв. Возле стены быстро выросла гора цветов, как это было и в день теракта в 2017 году.
Акцию памяти возле метро пострадавшие и родственники убитых предпочли судебному заседанию в Ленинградском окружном военном суде. Слушания по делу о теракте проходят второй день, процесс сведен в основном к чтению 140 томов уголовного дела.
Выжившие рассказали «Фонтанке» о жизни после взрыва.
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Справка:
Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР. После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.