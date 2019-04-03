Возле «Технологического института» почтили память погибших в теракте. У вестибюля снова гора цветов

Траурный митинг прошел возле станции метро Петербурга «Технологический институт» во вторую годовщину теракта 3 апреля. Горожане весь день несут к вестибюлю цветы и свечи.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Среди тех, кто пришел почтить память погибших, был и врио губернатора Александр Беглов. К станции он приехал вместе с главой городского парламента Вячеславом Макаровым. В толпе стояли родственники погибших с портретами жертв. Возле стены быстро выросла гора цветов, как это было и в день теракта в 2017 году.

Акцию памяти возле метро пострадавшие и родственники убитых предпочли судебному заседанию в Ленинградском окружном военном суде. Слушания по делу о теракте проходят второй день, процесс сведен в основном к чтению 140 томов уголовного дела.

Выжившие рассказали «Фонтанке» о жизни после взрыва.





