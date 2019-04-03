18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +12
$ 65.16р
73.17р
18:29 03.04.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
03.04.2019 18:00
Печать

Делу время, потехе час: жители «Царскосельских холмов» выбирают активный отдых

Концерты, спектакли, выставки, лекции, творческие встречи – досуг в Пушкинском районе в апреле на любой достаток и вкус.

Делу время, потехе час: жители «Царскосельских холмов» выбирают активный отдых

shutterstock.com

Новоселы «Образцовых кварталов», которые возводит ООО «Терминал-Ресурс» в рамках проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах» на юге Петербурга, уже оценили преимущества жизни в малоэтажных комплексах в экологичном районе. Доступность культурных, исторических и развлекательных объектов в Пушкине и Павловске позволяет новоселам планировать все виды отдыха разнообразно.

Любители изобразительного искусства могут посетить новые экспозиции в государственном музее «Царскосельская коллекция». Ретроспективная выставка ленинградского художника Бориса Ермолаева, содержащая более 30 созданных мастером в 1950-60-е годы литографий, открыта до 14 апреля (0+).

В Каминном зале Государственного музея «Царскосельская коллекция» до середины апреля проходит выставка живописи Игоря Чурилова. Экспозиция состоит из новых работ последних лет, написанных художником под впечатлением от путешествий по России (0+).

Государственный музей-заповедник «Павловск» приглашает в апреле на цикл лекций "Павловские встречи". Лекции пройдут  6, 13, 20 апреля в концертном зале Павловского дворца и будут посвящены Российской императорской академии трех знатнейших искусств (16+).



Для любителей отечественной и мировой истории в Ратной палате продолжает работать лекторий. 13 апреля здесь состоится очередная встреча. О наградах Первой мировой войны расскажет Сергей Маньков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село». Начало в 15 часов (16+).

Насыщенным будет апрель в Доме Молодежи "Царскосельский".

Джаза много не бывает! В апреле он будет звучать в Доме Молодежи для пушкинцев всех возрастов.

shutterstock.com
shutterstock.com

В среду 17 апреля в 19.00 истинных ценителей сиюминутно рождающейся музыки квинтет «Newzette» приглашает на джазовый вечер. Гостям представят программу, в которую войдут собственные оригинальные композиции музыкантов, а также классические джазовые импровизации (12+).

А в субботу, 20 апреля, в 11.00 здесь же состоится карнавальное представление в рамках цикла концертов «Теппер – детям». Артисты концертного зала «Петербурские серенады» исполнят септетом для своих самых маленьких слушателей зоологическую фантазию Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Рычание льва и квохтанье кур, антилопья прыть и черепашья неспешность, неуклюжесть слона, прыжки кенгуру, крики осла, пение птиц – всё это юные зрители смогут услышать в звуках одного из самых популярных произведений французского классика, которое при жизни композитора со сцены так и не было исполнено (0+).

Самых маленьких зрителей ждут на мюзикле для всей семьи «Аладдин» 21 апреля, воскресенье в 12.00 (0+).

А 1, 8 и 15 апреля в 18.00 для участников клубных формирований психолог и арт-терапевт Ирина Анатольевна Орлова проведет арт-тренинг (12+).

Цикл открытых молодёжных мастер-классов по танцам 1930-1940-х годов запланирован на 9, 11, 15, 16 и 19 апреля, начало в 18.00. Участниками танцевальных репетиций будут старшеклассники и студенты образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. Им предстоит разучить вальс, польку, краковяк, кадриль, фокстрот. Эти встречи станут частью большой подготовки к молодежному балу «Сирень Победы», который состоится в мае накануне Дня Победы (16+).

Поклонникам театрального искусства 30 апреля предоставится  возможность насладиться культовым спектаклем «Экспресс Калифорния» по мотивам романа Джозефины Лоуренс «Долгие годы» (16+).

На творческий вечер авторской песни «Построим радуги мосты» приглашает единомышленников бард, поэт, композитор Виктор Федоров. Встреча состоится 5 апреля в 18.00 (16+).

Интересную программу предлагают своим читателям библиотеки.

Центральная районная библиотека имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и краеведческий клуб «Отечество» организует 4 апреля в 17.30 лекцию почетного профессора Петербургского университета путей сообщения Владимира Павлова «Александр Сергеевич Пушкин и Волконские» (12+).

6 апреля в 13.00 Центральная районная детская библиотека приглашает на творческую встречу, посвященную датскому писателю Х. К. Андерсену "Созвездие сказок Андерсена" (6+).

10 апреля в 12.00 библиотека "Ласточка" посвятит вечер 210-летию Н. В. Гоголя. Речь пойдет о произведениях, доселе небывалых, исполненных волшебства и фантасмагории, самого мистического русского писателя (12+).

Проверить свою грамотность в рамках всероссийской акции «Тотальный диктант» все желающие могут 13 апреля в 14.00. Ближайшие места проведения диктанта: библиотека "Ласточка", Центральная районная библиотека имени Мамина-Сибиряка, Павловская городская библиотека (0+).

16 апреля в 11.00 Библиотека «Ласточка» приглашает на моноспектакль «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». Речь пойдет о великом писателе и дипломате Александре Грибоедове и его вкладе в историю и литературу (12+).

Присоединиться к новоселам «Образцовых кварталов» можно в отделе продаж застройщика СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад». Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.