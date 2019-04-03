В США 13-летний мальчик в тайне от мамы заработал на автомобиль и подарил ей

Американка Кристел Престон из Невады была в «полном шоке» после того, как ее 13-летний сын преподнес ей подарок, которого она никогда не ожидала от мальчика его возраста.

Кристел, работающая мать-одиночка, опубликовала в своем Facebook историю о том, как ее 13-летний сын Уильям подарил ей автомобиль, пишет CBS News.

Женщине приходится много работать, чтобы обеспечить себя и сына, и, по ее словам, «последние пару недель она буквально была полна слез, гнева, растерянности и боли в сердце». Поэтому она не сразу поверила, когда сын заявил ей: «Мама, я купил тебе машину».

Оказывается, 13-летний Уильям в интернете натолкнулся на объявление о продаже автомобиля, причем женщина, которая его продавала, как оказалось, живет неподалеку. Мальчик связался с ней и предложил свою игровую приставку и помощь «по хозяйству» в обмен на автомобиль. Женщина неожиданно согласилась.







Уильям в течение нескольких недель помогал хозяйке автомобиля убирать двор и подстригать лужайку. Мама была в курсе того, что ее ребенок «где-то подрабатывает», но для американских детей это обычное дело – самостоятельно находить деньги «на карманные расходы».

Заявление сына о покупке машины Кристел сначала восприняла как шутку. Но мальчик настаивал, чтобы они отправились опробовать покупку. Мама все еще не верила, но на улице их действительно ждал белый Chevrolet Metro 1999 года выпуска (он же Suzuki Swift). Бывшая хозяйка предложила совершить пробную поездку и подтвердила, что машина теперь действительно принадлежит Кристел. Осталось только подписать документы.

Все это было бы похоже на рождественскую сказку, если бы Кристел Престон на своей странице не опубликовала фотографии машины и Уильяма с купчей в руках. «Я так горжусь своим сыном. Он такой хороший ребенок, – написала Престон. – У него тоже бывают «разные дни», но боже мой, вы знаете хоть одного 13-летнего мальчика, который купил бы маме автомобиль?».