«Закон сдерживания». США готовят санкции в отношении России, которые могут затронуть все крупнейшие банки, а также Газпром и Роснефть

Представители республиканцев и демократов в американском сенате совместно подготовили новый пакет ограничений в отношении России в ответ на якобы имевшее место вмешательство в выборы США.

Целью законопроекта, известного как Deter Act («Закон сдерживания»), названо «сдерживание иностранного вмешательства в выборы в США». Это следует из опубликованного 3 апреля текста документа.

Законопроект ставит Россию в один ряд с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими странами, которые также, по мнению сенаторов, пытаются влиять на выборы в США. Однако санкциям против РФ посвящена самая большая часть документа.

Согласно подготовленным поправкам, США могут ввести ограничения в отношении конкретных банков и энергетических компаний. Под удар могут попасть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, а также Газпром, Роснефть и Лукойл. В проекте также указываются связанные с Россией предприятия горнодобывающей, космической и других отраслей, однако конкретных названий нет.







Кроме того, американцы намерены ограничить попадающие под юрисдикцию США транзакции с российским суверенным долгом, гособлигациями и долговыми обязательствами компаний, контролируемых правительством России. Помимо этого, будет применена блокировка и заморозка активов попавших под персональные санкции «высокопоставленных российских политических фигур и топ-менеджеров». Об изъятии собственности на данном этапе речи не идет.

Особым пунктом в документе отмечено обращение к администрации президента США Дональда Трампа с требованием подготовить стратегию защиты от последующего вмешательства в выборы.

Однако документом предусмотрено и приостановление действия санкций. Трамп может сделать это, если разведка, ФБР и Агентство национальной безопасности зафиксируют отсутствие вмешательства в выборный процесс «минимум два президентских избирательных цикла». Кроме того, у властей должны быть «надежные заверения», что в будущем этого также не повторится. Также отмечено, что санкционное давление должно вводиться в сотрудничестве с Европейским союзом.

Напомним, что в США велись сразу несколько расследований вмешательства России в президентские выборы 2016 года. За два года комитет по разведке Сената США так и не обнаружил прямых доказательств связи кандидата от республиканцев и России. Помимо комиссии Сената, над поиском следов российского влияния работала группа расследователей спецпрокурора Роберта Мюллера, которая завершила работу в марте. Генпрокурор США Уильям Барр направил в конгресс отчет о результатах расследования Мюллера, в котором говорится, что спецпрокурор также не обнаружил свидетельств сговора и координации между избирательным штабом Трампа и Россией. И американский президент, и российская сторона неоднократно отрицали все обвинения. Тем не менее в США решили «принять меры для предотвращения вмешательства [России] в институты Соединенных Штатов и демократические процессы» и ввести новые санкции. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал подготовку нового пакета ограничений «шизоидной историей».