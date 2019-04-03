Электромобили обогнали по продажам машины с ДВС. Пока только в одной стране

Норвегия стала первой страной, где продажи электромобилей превысили продажи аналогичных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В марте 58% новых автомобилей в этом государстве оказались электрическими.

Из 18 375 новых транспортных средств, получивших номера в марте в Норвегии, 10 728 (или 58,4%) были электрическими, сообщает France Press. Это произошло во многом благодаря началу массовых поставок предварительно заказанных Tesla Model 3.

И до этого «массового пришествия» Model 3 доля электромобилей в структуре продаж в Норвегии все равно была максимальной в Европе и составляла почти 40 процентов. Это результат сознательной политики властей, поставивших себе цель сделать так, чтобы к 2025 году в стране продавались только электрические автомобили.

Спрос на электромобили стимулируют разными способами. Это и серьезные налоговые льготы, которые снижают конечную цену на электромобиль до конкурентного уровня с ДВС, и некоторые привилегии, например бесплатная парковка, подзарядка на городских паркингах и освобождение от платы за проезд по платным дорогам.







«У Норвегии есть все основания гордиться рекордным количеством электромобилей, – цитирует France 24 генерального секретаря Норвежской ассоциации владельцев электромобилей Кристину Бу. – Все большая часть потребителей выбирает электромобили при покупке новой машины».

Напомним, что Tesla получила около полумиллиона предзаказов сразу после презентации Model 3 в 2016 году. Однако начало массового производства откладывалось на два года и стартовало фактически только в 2018 году. За это время некоторое количество предзаказов было снято. В Европе, по разным оценкам, было предварительно оформлено около 50 тысяч предзаказов на Model 3. В начале 2019 года жители Старого Света получили возможность полноценно пользоваться конфигуратором на сайте Tesla и таким образом заказывать уже конкретный автомобиль.