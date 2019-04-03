Два автомобиля один за другим утонули в луже в сибирском городе. В происшествии обвинили Минобороны

Сибирские лужи настолько суровы, что в них тонут машины. Сотрудникам МЧС города Бердск Новосибирской области пришлось спасать женщину из такой лужи.

Как сообщает 3 апреля «МЧС России Новосибирская область» «ВКонтакте», женщина на автомобиле не смогла преодолеть большую лужу, машина заглохла, ушла в яму по капот и набрала воды. Сама женщина вылезла на крышу и позвонила в службу «112».

На место прибыли сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС. Они надели гидрокостюмы, и один из спасателей на своих плечах вынес женщину на берег. Другие обесточили её автомобиль, прикрепили к нему буксировочный трос и вытянули с помощью своей техники. На эту работу ушло меньше пяти минут. В финале опасную лужу обозначили лентой.







Женщина-водитель не пострадала, но ноги намочила. Ожидая эвакуатор для своего сломавшегося автомобиля, она отогревалась в машине спасателей.

По словам женщины, неделю назад она проезжала по этой дороге на своём «Ниссане», и всё было нормально, пишет «Бердск-Онлайн».

Самое любопытное, что на днях в этой луже уже застревал автомобиль, в нём находились женщина с ребёнком. Их вызволил из западни очевидец на КАМАЗе ещё до прибытия спасателей.

«Женщина с ребёнком ехала на низкой иномарке. Провалилась в лужу, сама выскочила, а ребёнок остался в машине», – рассказал «Сиб.фм» начальник БПСО Николай Ярманов.

«Остается открытым вопрос, сколько еще автомобилистов решат пересечь опасный участок дороги, и будет ли ограничен злополучный проезд», – отмечает на свой странице МЧС.

Проблема в том, что дорога, на которой утонул автомобиль, не стоит на балансе города, сообщил изданию «Бердск-Онлайн» вице-мэр города по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Она находится на землях Министерства обороны РФ. Городская администрация выставила там знаки, запрещающие проезд, но блоки, закрывающие движение, установить не может.

Видео: YouTube/Бердск-онлайн