СКР прекратил уголовное дело сотрудника петербургского метрополитена, пустившего в подземку смертника с бомбой

Следственный комитет прекратил уголовное преследование инспектора транспортной безопасности петербургского метрополитена Константина Ипполитова, мимо которого беспрепятственно прошел предполагаемый исполнитель теракта 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов.

О прекращении дела «Фонтанке» стало известно сегодня, во вторую годовщину теракта. Расследование велось в ГСУ СКР, которое забрало все материалы по взрыву. Отсутствие следственных претензий к Ипполитову подтвердили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Дело в отношении сотрудника возбуждалось по статье 293 УК «Халатность». По первоначальной версии следствия, 43-летний Ипполитов руководил сменой инспекторов 3 апреля 2017-го на станции метро «Академическая» и не обеспечил организацию работы, поставив двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Они не обладали правом использовать лучевую досмотровую установку. В первом часу дня Акбаржон Джалилов беспрепятственно прошел на территорию метро, миновав досмотр. Подчиненные Ипполитова не контролировали металлодетекторы, работавшие в беззвучном режиме, но информация о металлических предметах в сумках и рюкзаках отображалась на дисплее сверху «рамки».

В Петербурге Московский окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 11 человек, обвиняемых в причастности к теракту 3 апреля 2017 года. Они категорически не согласны с предъявленным обвинением. Сегодня допрашивались потерпевшие. Их воспоминания о вспышке, взрывной волне и неразберихе отражены в трансляции «Фонтанки».





