Съезд с КАД в Сертолово и Парголово перекроют на два часа, чтобы привести в порядок фонари

На развязке кольцевой автодороги с Выборгским шоссе 7 апреля на время полностью перекроют съезд №2 на внешнем кольце. Подрядчик ООО «Светосервис-СПб» займется освещением участка.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1:00 до 3:00 7 апреля будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД в направлении Сертолово и Парголово. Там будут проводить работы по техническому обслуживанию элементов наружного освещения.

Подрядчик заменит лампы фонарей, проверит работоспособность оборудования и проведет замеры уровня освещённости. Первоначально это планировалось сделать еще 3 марта, но из-за погодных условий было решено перенести работы.

На время работ будут установлены водоналивные барьеры и дорожные конусы, а регулировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД.





