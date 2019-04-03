«Остановилась поесть яблочек»: по тюменским дорогам разбежались лошади. ГИБДД призналась в бессилии

Кадр из видео в YouTube

Дорожному движению в центре Тюмени 3 апреля помешали лошади. Госавтоинспекция была в курсе и дала советы водителям, но устранить помеху не смогла, ведь своих коней у ГИБДД нет.

Как сообщает 72.RU, горожане заметили животных на Фабричной и Холодильной улицах и сразу позвонили в экстренные службы.

«Действительно, на проезжей части сегодня видели лошадей без всадников. Одна из них остановилась, чтобы поесть яблочек, – рассказала изданию Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области. – Данное сообщение мы уже передали в службу «112», чтобы не допустить аварийных ситуаций на дороге. У нас конной полиции нет, поэтому сами отловить животное не можем».







В итоге, по данным городского УМВД, лошадей, которые самовольно ушли из дома, поймали сотрудники ветеринарной службы и вернули хозяевам. Животные чипированы, поэтому найти их на дорожно-уличной сети города оказалось легко. Коннозаводчикам никакие санкции не грозят, поскольку всё обошлось без серьёзных последствий.

Видео: YouTube/newsHShD

При встрече с животным на дороге ГИБДД советует водителям не сигналить, чтобы не спровоцировать их на непредсказуемые действия. Лучше просто остановиться и дождаться, пока они уйдут.

В прошлом году на улицах Тюмени ловили питона и быка. Змею решено было отдать в зоопарк, поскольку владелец не нашёлся, а быка, тоже бесхозного, пристроили в дом к полицейскому.

В Петербурге часто видят лошадей на улицах. Совсем недавно, в марте, они делили с автомобилистами проезжую часть Киевского шоссе, но правилами дорожного движения пренебрегали. Что касается питонов, они в городской среде встречаются реже. Разве что на пляже Петропавловской крепости замечали полуголого мужчину, полоскавшего своего пресмыкающегося в Неве.