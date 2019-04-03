Нефтяные компании подтвердили обязательства по сдерживанию цен на бензин

Нефтяные компании подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке России. Об этом 3 апреля сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее появилась информация о том, что правительство РФ и участники рынка не продлили соглашение о заморозке цен, которое формально прекратило действовать 1 апреля.

Как изменятся требования по объему поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также как будет рассчитываться формула демпфирующей надбавки, определяющей размер выплат нефтяникам из бюджета, пока тоже остается загадкой для игроков.

По данным газеты «Ведомости», 4 апреля у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоится совещание, на котором будут обсуждаться эти вопросы.





