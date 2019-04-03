«Можно даже спасибо сказать». В российском Центробанке поблагодарили Запад за санкции

России стоит быть благодарной за санкционное давление, которое положительно сказалось на развитии экономики. Такое мнение выразил первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.

«Мы живем в интересное время, и гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», – цитирует 3 апреля Швецова издание «Коммерсант».

По мнению топ-менеджера, в данный момент Россия выглядит даже лучше, чем другие страны по макроэкономическим показателям.

«Консолидировались, импортозамещение <...>. Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, долг государственный к ВВП, соотношение резервов и совокупного долга и импорта», – перечислил позитивные последствия санкций первый зампредседателя ЦБ РФ.







«Можно даже спасибо сказать», – резюмировал Швецов.

Напомним, что санкции против России были введены в 2014 году в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины. Инициатором международной изоляции Москвы выступили США. Санкционные ограничения вслед за Америкой поддержали страны ЕС и государства Большой семерки. Тогда Центробанк был не столь оптимистичным, назвав эти ограничения одним из главных факторов, сдерживающих экономику в период с 2016 по 2018 год. Однако затем стали появляться мнения, что санкции не оказали существенного влияния на развитие России. В частности, такой точки зрения придерживался бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, заявлявший о «нулевом влиянии» ограничений.