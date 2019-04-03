Смольный снес незаконную автомойку и заброшенный офис продаж на юге Петербурга

Незаконную автомойку снес в Московском районе Петербурга комитет по контролю за имуществом. А в Красносельском демонтировали офис, где горожанам раньше предлагали новостройки.

Как сообщили в ведомстве 3 апреля, ООО «Профи-Гельд» без разрешения использовало принадлежащий городу участок площадью 150 кв. м на Кубинской улице, вблизи дома 20. Предложение покинуть территорию добровольно предприниматели проигнорировали.

Также ККИ освободил участок на Ленинском проспекте (северо-западнее пересечения с улицей Доблести). На нем в ходе проверки нашли пустующую двухэтажную постройку, которая раньше использовалась в качестве офиса продаж квартир. Ее также демонтировали.





