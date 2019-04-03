Турнир UFC в Петербурге лишился главного звездного бойца. Вместо него заявили легенду

Главная звезда первого в истории турнира UFC в Петербурге Александр Волков снялся с поединка. Как сообщил 3 апреля журналист ESPN Ариель Хельвани в своем твиттере, его заменит другой легендарный российский боец Алексей Олейник.

«В главном бою UFC Fight Night в Санкт-Петербурге сойдутся Алексей Олейник и Алистар Оверим, согласно источникам. Первоначальный соперник Оверима Волков снялся с турнира. Олейник должен был биться с Уолтером Харрисом на турнире 4 мая. Харрис получит нового соперника», – написал Хельвани.

Сам Олейник также подтвердил эту информацию. При этом о причинах снятия Волкова не сообщается.

Алексей Олейник – 41-летний российский профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу Удав, выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC. На его счету 57 побед в 69 боях. На данный момент на его счету две победы подряд, обе он одержал на турнирах UFC.





