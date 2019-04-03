Приехавший из Москвы ревизор МВД Соболь популярен у народа, но попадут к нему не все. Местная полиция устраивает кастинг среди жалобщиков

Читатели «Фонтанки» сетуют на трудности записи к главному инспектору МВД Эдуарду Соболю, который приехал в Петербург с ревизией и выразил желание пообщаться с народом. Между ним и горожанами поставили фильтр.

Как сообщают читатели 3 апреля, по указанным пресс-службой петербургского главка телефонам крайне трудно дозвониться: «То трубку не берут, то занято постоянно».

Корреспондент «Фонтанки» дозвонился со второго раза по телефону 8 (812) 573-34-81, но только он подумал, что родился под счастливой звездой, как собеседница из отдела по работе с обращениями граждан опустила его с небес на землю.

«Запись предварительная. Вы оставляете заявку, но нет никакой гарантии, что попадете к генералу, – уточнила она. – Называете ФИО, тему вопроса, куда обращались и у кого были на приеме. Мы формируем заявки и отправляем своему руководству в ГУ МВД Петербурга и области. И уже оно будет принимать решение, допускать ли вас на прием. Если да, то вам позвонят и пригласят».







Своеобразный кастинг, вероятно, слегка расходится с заявленной темой общения Соболя с народом «Вопросы деятельности органов внутренних дел региона». Сотрудница отдела по работе с обращениями граждан доходчиво объяснила «Фонтанке» суть фильтрации: «Вы ведь не можете просто так прийти к генералу, и мы не можем напрямую передать ему суть вашей жалобы».

По ее словам, накануне, 2 апреля, для записи на прием к Соболю позвонили более ста человек. Главный инспектор МВД примет петербуржцев в пятницу, 5 апреля, на улице Чайковского, 30. Время посещений — с 9.30 до 19.00. Работа организационно-аналитического департамента МВД во главе с Эдуардом Соболем продлится в Петербурге почти месяц.

В ГУ МВД России, в свою очередь, подчеркнули, что запись на прием завершена. Всех, кто записался по указанным контактным телефонам, обещают принять вне зависимости от предмета обращения. Это более 100 человек.