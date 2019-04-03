«Не актуально». «Победа» повременит с покупкой 30 новых Boeing 737 MAX, придется летать на закупленных ранее

Российская авиакомпания «Победа» воздержится от покупок Boeing 737 MAX до выяснения причин двух недавних катастроф самолетов этой модели. Решение об этом было принято на совещании между представителями федерального правительства и компании «Аэрофлот», пишет в среду, 3 апреля, «Коммерсантъ».

Лоукостер собирался подавать заявку на покупку самолетов Boeing 737 MAX в правительственную комиссию по импортозамещению. Однако на совещании у вице-премьера Юрия Борисова руководство «Аэрофлота», владеющего «Победой», согласилось заявку не подавать: «Участники совещания сошлись во мнении, что вынесение на комиссию до выяснения причин авиакатастроф не актуально».

Крушения самолетов этой модели произошли 29 октября 2018 года в Яванском море и 10 марта 2019-го в Эфиопии.

«Победа» собиралась купить 30 самолетов Boeing 737 MAX до конца 2022 года ориентировочно за $1,7 млрд. С 2008 года покупка самолетов стоимостью более 1 млрд рублей должна получить одобрение правкомиссии по импортозамещению.







В середине марта правительство рекомендовало «Победе» подумать о замене американских Boeing на еще не поступившие в производство российские МС-21. Однако «Победа» отказалась, объяснив тем, что, как лоукостер, заточена под парк одинаковых самолетов, что облегчает их обслуживание. МС-21 будет закупать «Аэрофлот».

Сейчас в парке «Победы» 20 самолетов Boeing 737-800 предыдущего поколения. Поставка первых Boeing 737 MAX должна была начаться во второй половине 2019 года. Год назад S7 заявляла о желании закупить 10 Boeing 737 MAX. В марте многие страны, включая Россию, США, государства Евросоюза приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Несколько дней назад источники The Wall Street Journal сообщили, что причиной обеих авиакатастроф мог быть сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.