Etalon Group может выплатить не менее 3,6 млрд рублей дивидендов, несмотря на очень маленькую чистую прибыль

Проданная структурам АФК «Система» петербургская строительная группа «Эталон» опубликовала отчетность по МСФО: выручка выросла на 2%, до рекордных 72 млрд рублей, а вот чистая прибыль составила всего 37 млн рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее.

Представители компании объясняют резкое падение показателя чистой прибыли необходимостью резервирования средств, чтобы сократить влияние будущих расходов на прибыль следующих лет.

«Основной причиной снижения чистой прибыли является отражение в отчетности за 2018 год операций, не связанных с фактическими выплатами денежных средств. Наиболее существенным их видом является резерв на потенциальные затраты, связанные со строительством социальных объектов в жилых комплексах компании», – пояснил «Фонтанке» главный финансовый директор группы «Эталон» Кирилл Багаченко.

Вместе с тем компания готова выплачивать такие же большие дивиденды, как и годом ранее, когда акционеры получили 3,57 млрд рублей.







«Учитывая значительное влияние на финансовый результат 2018 года операций учетного характера, советом директоров может быть принято решение рекомендовать дивиденды, основанные на прибыли, очищенной от влияния таких операций», – говорит Багаченко.

До конца 2018 года крупнейшим владельцем «Эталона» (30,7%) была семья основателя компании Вячеслава Заренкова. И если совет директоров прислушается к рекомендациям менеджмента, на ее долю может прийтись свыше 1 млрд рублей дивидендов.

При этом в феврале 2019 года 25% акций из пакета Заренковых было продано структурам АФК «Система». После этого Вячеслав Заренков и его родственники вышли из состава совета директоров, и решение о выплатах им теперь будут принимать совсем другие люди во главе с Олегом Мубаракшиным, управляющим партнером АФК «Система».