Компания, принадлежащая семье депутата Госдумы, хочет отсудить у «ГАЗа» бренд «Победа»

Подмосковная компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга, подала иск к ПАО «ГАЗ». Фирма требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Победа», который сейчас принадлежит Горьковскому автозаводу.

Как сообщает 3 апреля газета «Коммерсантъ», суд по интеллектуальным правам принял иск ООО «Хартунг» к производству. Предварительное судебное заседание пройдет 22 апреля. В качестве третьего лица к участию в суде привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Компания «Хартунг» является официальным дистрибьютором колес и прицепов ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Фирма требует досрочно прекратить охрану товарного знака «Победа» в отношении транспортных средств, прицепов, кузовов, шасси, запчастей и прочих товаров 12-го класса международной классификации товаров и услуг «вследствие его неиспользования», поскольку намерена сама выпускать продукцию под этим брендом, «преимущественно в сфере транспортного машиностроения».

«Регистрация №411871 ПАО «ГАЗ» создает определенные препятствия для этого. Мы готовы в короткие сроки начать производство специальной техники (средних и тяжелых прицепов и полуприцепов), колесной продукции для коммерческого транспорта, запчастей и компонентов, в том числе шкворней, крюков, на мощностях ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» под товарным знаком «Победа». В отношении большинства позиций уже имеется протокол о намерениях, разработана конструкторская документация, предусмотрены производственные мощности. Слово «Победа» вызывает у российских потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы, в свою очередь, хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным, благозвучным названием», – цитирует издание комментарий компании.







Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 59% уставного капитала ООО «Хартунг» принадлежит жене Валерия Гартунга Марине Гартунг. 25% капитала владеет Дмитрий Валерьевич Гартунг, который также возглавляет компанию, и 16% – Андрей Валерьевич Гартунг, отмечает издание.

Группа ГАЗ владеет товарным знаком «Победа» с 2009 года, а в октябре 2018 года Роспатент продлил действие исключительного права ПАО «ГАЗ» на него до 29 июля 2029 года. Идею выпускать под «легендарным автомобильным брендом» автокомпоненты в концерне назвали непатриотичной и заявили, что намерены отстаивать право ГАЗа на него в суде.