Bloomberg: Долгожители-миллиардеры рискуют бизнесом из-за тяжб с томящимися наследниками

Под конец жизни владельцев и основателей крупного бизнеса в Северной Америке ждут утомительные судебные тяжбы с родственниками, которым не терпится занять место у руля. Bloomberg советует пожилым миллиардерам заранее решать вопросы наследства.

О существовании подобной проблемы в США издание рассказывает 3 апреля. Причина того, что таких историй становится все больше, кроется в том, пишет Bloomberg, что срок жизни миллиардеров заметно увеличился. Средний возраст владельцев крупного бизнеса, отмечают аналитики, сейчас составляет 67 лет, а почти половина всех средств на счетах компаний сконцентрирована в руках тех, кому за 70.

В ближайшие 20 лет, по данным авторов статьи, к наследникам может перейти примерно 3,4 трлн долларов США. При этом многие представители молодого поколения не могут терпеливо дождаться смерти владельцев этих денег и затевают суды, в которых пытаются добиться признания своего пожилого родственника недееспособным. Издание советует миллиардерам тщательнее планировать процесс передачи активов.





