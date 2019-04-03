Уроженец России осужден в Литве за шпионаж в пользу родины

Клайпедский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы литовского гражданина Романа Шешеля, который якобы собирал для российской стороны сведения о Военно-морских силах Литвы, натовских кораблях в этой прибалтийской республике и важных объектах.

«Собранные по этому делу доказательства подтвердили, что он не только получил задание [от России], но и выполнил конкретные шпионские действия», – цитирует 3 апреля заявление представителя суда Гинтаре Даугелайте местное издание Verslo ?inios.

По версии следствия, 44-летний Роман Шешель, который родился в РФ и долгое время жил в Брянске, был завербован российской разведкой. С 2015 года и вплоть до самого задержания в 2017 году он собирал данные о Военно-морских силах Литвы, кораблях Североатлантического альянса, военной технике, а также объектах в Клайпедском морском порту. В частности, его якобы интересовал терминал сжиженного природного газа и совместное литовско-американское акционерное общество Klaipedos nafta. Прокуратура, которая требовала для предполагаемого шпиона 8 лет тюрьмы, настаивала, что все это он делал по поручению российской разведки.

У стороны обвинения также есть подозрения, что обвиняемому было поручено установить неформальные контакты с военно-морским персоналом Вооруженных сил Литвы и завоевать их доверие.







Шешель в ходе судебного заседания свою вину не признал. Решение по его делу не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Напомним, что с 2004 года в Литве за преступления, связанные со шпионажем, были осуждены пять человек. Кроме того, в феврале 2019-го генеральная прокуратура республики передала Шяуляйскому окружному суду дело троих человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. По мнению представителей департамента государственной безопасности Литвы, треть дипломатов из РФ, работающих в стране, являются шпионами.