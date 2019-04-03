Многодетная мать продолжает блокаду «Полушки». Транспорт закрыл разгрузочные окна склада

Петербургская предпринимательница, мать троих детей, после двухчасового перерыва возобновила атаку на склад «Полушки» в Красногвардейском районе. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец Александр 3 апреля.

По его словам, около 16.00 два автомобиля перекрыли разгрузочные окна склада ретейлера на Магнитогорской улице, 17. Водителей рядом с транспортом не видно.







Ранее в разговоре с «Фонтанкой» инициатор акции, предпринимательница Ксения, отметила, что после приезда на место сотрудников ГИБДД ей пришлось убрать свой «Киа Рио». По её словам, правоохранители угрожали ей разлучением с детьми, если она не освободит проезд к складу. Горожанка на время отступила, но сдаваться не собирается. Вернуться она пообещала вместе с приятелями на машинах ко времени разгрузки. Что и сделала. Несовершеннолетних ко второму этапу противостояния не привлекли.

Въезд на склад «Полушки» оказался заблокированным сегодня с утра. Таким образом мать троих детей, хозяйка компании-поставщика фруктов и овощей «Фрешоптторг», требует вернуть ей миллион долга.