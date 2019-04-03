Припарковать в «Газпроме»: Возвращение крупнейших подрядчиков под контроль госкорпорации отозвалось задержкой зарплат рабочим

Рабочим петербургских компаний - субподрядчиков на строительстве газопровода «Сила Сибири» задерживают зарплату на два месяца, дело уже дошло до забастовок. Проблемы связывают с перераспределением контрактов «Газпрома». Новым бенефициаром становится петербургское АО «Газстройпром» - мегаподрядчик, который призван заместить «Стройтранснефтегаз» Тимченко, «Стройгазмонтаж» Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» Газпромбанка.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Без денег сидят как работники дочерних предприятий ООО «Стройгазконсалтинг», так и зарегистрированного в прошлом июне АО «Газстройпром». Как говорят участники рынка подрядов «Газпрома», АО претендует на квалифицированные кадры в субподрядных компаниях, которые, возможно, ждет реорганизация.

В «Газстройпроме» и «Стройгазконсалтинге» историю с зарплатами не комментируют. По номерам телефонов, которые вахтенным рабочим дают на случай проблем с выплатами, тоже не дозвониться. Фактически повторяется прошлогодняя ситуация, когда сотрудники «Стройгазконсалтинга» впервые сообщили о трудностях с деньгами.

«Кто бастует — урежем зарплату»

Рабочие уверяют, что пострадавших — тысячи. На «Силе Сибири» подавляющее большинство монтажников, сварщиков, механиков трудятся вахтами по два месяца, работодатели оплачивают авиабилеты из Нерюнгри до Новосибирска, Москвы — и дальше поездом, до, например, Петербурга. Газопровод из Якутии в Китай стоимостью 1,1 трлн рублей строится уже около двух лет и близок к завершению.







Сотрудники ООО «СГК-Трубопроводстрой-5» рассказывают, что зарплату за январь удалось получить после забастовки, когда 2 марта массово не вышли на работу строители комплекса складов и жилых помещений.

«Отбыл на межвахту 13 марта, с тех пор деньги не видел, – рассказывает «Фонтанке» электромонтажник, волгоградец Алексей. – Телеграммой уведомил компанию, что с 5 апреля увольняюсь».

У кого вахта заканчивается сейчас, уехать домой просто не могут, возмущается монтажник Андрей, приехавший в Якутию из Томска: «Билеты организация толком не дает, за свой счет без зарплаты тоже не полетишь – а у людей кредиты, а дома семьи».

В понедельник, 1 апреля, полностью или частично был выплачен аванс за февраль. В петербургском офисе бухгалтерия и отдел кадров отвечают, что не знают, когда ждать следующих траншей, либо просто никто не берет трубки, утверждает электромонтажник Алексей.

У «СГК-Трубопроводстрой-5», судя по финансовой отчетности, с 2017 года копятся проблемы: при годовой выручке в 11,5 млрд рублей стопроцентная дочка ООО «Стройгазконсалтинг» показывает 5,4 млрд рублей убытков. Сейчас несколько сотен рабочих обсуждают возможность новой забастовки.

Похожая ситуация в ООО «СГК-1», сотрудники которой тоже трудятся на «Силе Сибири».

«Есть люди, что приехали на вахту в феврале, а уезжают сейчас, в апреле, без копейки», – негодует петербуржец Владимир, работающий на контрольно-техническом пункте №4 обособленного подразделения «Олекминск». Февральский аванс у некоторых был по три тысячи рублей, утверждают работники «СТГ-1».

На днях коллеги Владимира из КТП №6 подразделения «Алдан» собрали подписи под коллективным обращением к гендиректору «СГК-1»: в связи с задержкой зарплаты прекращаем работу. При этом сослались на Трудовой кодекс, дающий право приостановить выполнение должностных обязанностей уже при 15-дневной задержке — и до момента выплаты денег.

ООО «СГК-1» через петербургское ООО «Сфера» и московские ООО «Орико» и ООО «Легато» принадлежит АО «Газпромстрой». По итогам 2017 года у «СГК-1» 20,8 млрд рублей выручки и 755 млн рублей чистых убытков.

На Бованенковском месторождении полуострова Ямал, где работает ООО «СГК-4», похожая ситуация с зарплатой — задержки, говорят рабочие, с февраля. «Стали возмущаться, начальник отвечает: 10 апреля все будет, а дальше по графику, – рассказывает сварщик Анатолий. – Вежливо сказал, что, если кто будет бастовать, получит 2/3 от тарифа. Но если 10 апреля начальник обещание не сдержит — готовы выступить».

При этом в прокуратуру и трудовую инспекцию недовольные пока не обращались, остерегаясь санкций руководства. ООО «СГК-4» подконтрольно «Газстройпрому» по той же схеме, что и «СГК-1» – и еще пять «номерных» «СГК», а также «СГК-АТП», «СГК-ГСМ», «СГК-комплектация», «СГК-механизация», «СГК-сервис», «СГК-склад», «СГК-технологии».

Самые информированные из возмущающихся рассказывают: если разговорить отдел кадров, можно узнать, что в петербургском офисе готовятся к слиянию «Стройгазконсалтинга» с «Газстройпромом». «Нам объясняют: линейная часть газовой трубы "Сила Сибири" закончена, а деньги на заключительный этап, строительство компрессорных станций еще не выделены, – говорит Владимир с КТП-4, – короче, сплошная пертурбация».

Убытки по единственному адресу

Проблемы у холдинга «Стройгазконсалтинг» начались в 2013 году. До этого объединение более чем 30 производственных предприятий под руководством российского бизнесмена иорданского происхождения Зияда Манасира являлось одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома» и входило в десятку крупнейших российских компаний по объему выручки.

«Стройгазконсалтинг» начал проигрывать на конкурсах конкурентам, и в 2014 году контроль над холдингом перешел бизнесмену Руслану Байсарову, а затем структурам Газпромбанка и фонду бизнесмена Ильи Щербовича United Capital Partners. В 2018 году Илья Щербович продал этим структурам свою долю.

С сентября 2018 года ООО «Стройгазконсалтинг» и его «дочки» с совокупной годовой выручкой за 2017 год в 185 млрд рублей и 8 млрд рублей убытков находятся в залоге у Газпромбанка.

«Прописанный» в Петербурге, на Ташкентской, 3, «Стройгазконсалтинг» возглавляет Станислав Аникеев. Он же гендиректор и в созданном в июне 2018 года АО «Газстройпром».

Прошлогодняя смена собственников уже тогда аукнулась задержками зарплат, и первые обиженные на петербургский «Стройгазконсалтинг» рабочие обращались в редакцию «Фонтанки».

«До этого два года проработал на "Силе Сибири" без проблем с бытом и деньгами, – рассказывает теперь уже бывший руководитель группы по надзору за строительством Григорий. – Тогда статья "Фонтанки" помогла, долги за пару месяцев нам отдали». Но после этих задержек Григорий все равно уволился.

Руководство обеих компаний отказалось общаться с «Фонтанкой», переведя разговор на подчиненных. Те попытались успокоить: во-первых, раньше задержки денег были по полгода, а сейчас – ерунда, во-вторых, зарплата будет выплачена полностью и даже с компенсациями.

«С хорошими специалистами никто не расстается, при появлении новых контрактов предлагаем вернуться на работу даже тем, кто на перевахтовке, – уверяет собеседник «Фонтанки». – Подряды в отрасли будут всегда, просто по завершении "Силы Сибири" по-другому распределятся роли среди субподрядчиков».

Речь, видимо, идет о подрядах, которые сейчас формально должен был исполнять головной «Стройгазконсалтинг». До сентября этого года за 7,2 млрд рублей ООО должно смонтировать для ПАО «Газпром» 50 км трубопровода на участке Грязовец – Волхов. До 13 января 2020 года необходимо успеть завершить еще 60 км на той же ветке за 8,6 млрд рублей. А до 10 декабря 2019 года — построить 100 км газопровода Ухта – Торжок за 10,3 млрд рублей.

Общий объем незаконченных подрядов и не исполненных «Стройгазконсалтингом» обязательств участники рынка оценивают в 80 млрд рублей. Теперь самые интересные заказы будет собирать у себя «Газстройпром».

Подрядчики рассчитывают, что смогут сосредоточиться на действующих и объявленных проектах — таких, как Харасавэйское месторождение на Ямале, «Северный поток-2» и рассчитанный на поставки за рубеж завод сжиженного природного газа в Ленинградской области.

Вперед, в прозрачное будущее

Деньги на строительство от «Газпрома» по факту стабильно идут, но не вовремя доходят до исполнителей, это сама по себе давняя проблема отрасли, говорят эксперты.

«В цепочке присутствуют инвестор, заказчик, генподрядчик, подрядчик, субподрядчик, субсубподрядчик — схема может в любой момент порваться, особенно в период потрясений», – рассуждает ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Аналитик полагает, что одной из причин шероховатостей в процессе передачи обязательств по контрактам и финансированию мог стать уход из «Газпрома» в конце февраля двух заместителей председателя правления, курировавшего внутренний рынок Валерия Голубева и отвечавшего за внешний рынок Александра Медведева.

«Оба проработали более 15 лет, – констатирует Мария Сальникова, – а значит, схемы были отлажены».

Недавние новые назначения в правлении газовой госкорпорации напрямую связаны с переделом рынка подрядов, рассуждают участники этого рынка. С 1 апреля за капитальное строительство в правлении теперь отвечает Елена Бурмистрова, гендиректор ООО «Газпром экспорт», становящегося теперь единым заказчиком.

«Это означает большую прозрачность, позитивную динамику отрасли, – обнадеживает представитель одного из крупных подрядчиков «Газпрома». – История про друзей Владимира Владимировича, которые управляют рынком, уходит в прошлое. Все будет контролировать само ПАО. Модель взята напрямую с рынков Европы и Азии, где встречаются нефтегазовые компании, сами занимающиеся строительством своих объектов».

«Газпром экспорт» будет управлять рынком подрядов вместе с ООО «Газпром инвест», предполагает источник. «Сейчас им полностью передают управление строительством», – уверяет собеседник «Фонтанки». «Газпром инвест» уже получил через АО «Газстройпром» под свой контроль активы «Стройгазконсалтинга». Остается понять, что произойдет с компаниями «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, информация о возможном выкупе которых самой госмонополией появилась на днях.

«Избранные решили окэшиться»

Перемены в «Газпроме» и на рынке подрядов связывают с тем, что основные объемы освоения средств на строительстве газопроводов заканчиваются. «Сила Сибири» должна до конца года дать газ в Китай, вспоминают в инвестиционной компании «Финам» заявления руководства «Газпрома».

«Видимо, эти структуры становятся неинтересны авторитетным бизнесменам, стоящим за ними, и их решено "припарковать" в "Газпроме", – полагает эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев. – Начнутся новые проекты, и "Газпром" затем снова сможет избавиться от "непрофильных активов", передав их "в правильные руки"».

«Концентрация своих подрядчиков в своих же руках – это промежуточный этап дальнейшего движения активов, заострять внимание на этом нет оснований», – поддерживает коллегу эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Дело в том, что «Газпром» перестраивается для работы на конкурентном внешнем рынке, а для этого нужны более сложный аудит, вертикальная интеграция, общая эффективность, считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский. «В ситуации, когда 15% прибыли остается у крупных и полностью частных подрядчиков, – уверяет аналитик, – это видится топ-менеджменту сложным».

На наших глазах происходит реформа госмонополии, возможно, под нажимом европейских потребителей, полагает партнёр аналитического агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В итоге может произойти контролируемый распад «Газпрома»: появятся отдельная контролируемая государством коммерческая транспортная компания, с которой можно будет иметь дело зарубежным партнерам, а также территориальные компании по добыче газа.

«Эра безудержного расходования миллиардов долларов на ненужные и, на мой взгляд, мошеннические мегапроекты вроде бы заканчивается – если не брать в расчет смехотворный трубопровод в Индию, о котором ведутся переговоры с Нью-Дели, – говорит Михаил Крутихин. – А раз механизм, позволяющий переводить наполовину государственные деньги "Газпрома" в карман избранных подрядчиков, начинает давать сбои – избранные решили окэшиться, то есть сбагрить свои активы госкомпании».

Возможно, «Газпрому» придется влезть ради этого в долги, считает эксперт. И советует вспомнить историю компании «Сибнефть», когда ее меньше чем за $ 150 млн заемных денег приобрели Борис Березовский и Роман Абрамович, а через десять лет за $ 13,5 млрд продали государственной «Роснефти».

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»