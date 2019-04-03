В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

«Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».

В пресс-службе застройщика уточнили, что в конце марта началась разработка котлована под дошкольное учреждение, сейчас выполнено больше четверти этих работ.

Детский сад представляет собой здание в три этажа и рассчитан на 95 мест. Ввести соцобъект в эксплуатацию планируется одновременно с жилым комплексом в I квартале 2021 года. После завершения строительства детский сад будет передан городу.

Архитектура здания детского сада соответствует общей концепции ART-комплекса. Яркий фасад украшает ритмичный рисунок окон, которые визуально делят здание на несколько геометрических блоков.

«Детские сады и школы рядом с домом – один из главных критериев при выборе жилья. Это дополнительный комфорт для будущих жителей: родители смогут буквально за 5 минут проводить ребенка в садик и не волноваться, что опоздают на работу», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Работы по возведению самого ЖК «ARTквартал.Аквилон» сейчас идут на уровне 4 этажа. Всего в доме – 12 секций разной высоты: 15 и 17 этажей. Здание выполнено по проекту Владимира Горбунова в стилистике домов сталинской эпохи на Московском проспекте. На закрытой территории комплекса планируется создать двор-парк.

«Аквилон Инвест»

«Аквилон Инвест» активно развивает социальное направление деятельности во всех городах присутствия, участвует в проектах редевелопмента и джентрификации территорий, в государственной программе расселения аварийного жилья. С 2012 года в Архангельске начал работу Благотворительный фонд «Аквилон Инвест», который оказывает помощь детским домам, творческим и спортивным учреждениям, молодежным организациям, людям с ограниченными возможностями. «В планах компании – расширение сферы его деятельности на Санкт-Петербург», – уточнила Яна Булмистре.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru