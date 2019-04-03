В ЦБ думают, что от зарплатного рабства спасут переводы по номеру телефона

В Центробанке рассматривают возможность введения системы перевода зарплат физическим лицам по номеру телефона. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков 3 апреля.

По её словам, работодатель будет направлять в свой банк список с номерами всех работников. После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

«Дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести, — это тема абсолютно правильная и справедливая», — цитирует Скоробогатову РБК.

В марте российское правительство представило законопроект, согласно которому работодателей предлагают штрафовать за навязывание сотрудникам «зарплатных проектов»







Формально «зарплатное рабство», когда работодатель может принуждать сотрудников пользоваться банком, который выгоден лично ему (а чаще это госбанки вроде Сбербанка или ВТБ), закончилось в 2014 году. Однако фактически, жаловались коммерческие банки, оно продолжает действовать.