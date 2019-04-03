Техническая неисправность задерживает поезда на красной линии петербургского метро

Поезда от станции метро Петербурга «Проспект Ветеранов» до «Девяткино» едут с увеличенным интервалом днем 3 апреля. На платформах тесно.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, долго ждать поезда пассажирам на красной линии приходится с двух часов дня. Объявление об увеличенном интервале транслируется через громкоговорители в подземке.

«На некоторых станциях уже скопились толпы людей», – добавляют очевидцы.

В пресс-службе городского метро «Фонтанке» сообщили, что виной тому техническая неисправность. В чем именно она заключается, там уточнить не смогли.





