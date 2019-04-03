«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

OOO "Лидер Групп"

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».

На первом этаже современного двухэтажного здания расположен консультационный пункт, открытый для всех желающих каждый будний день недели с 10 до 19 часов. Здесь посетители в комфортной обстановке могут ознакомиться с проектами компании «Лидер Групп», задать вопросы профессиональным менеджерам и приобрести недвижимость, а, может быть, просто выпить кофе и прогуляться на строительную площадку, дабы собственными глазами увидеть процесс возведения нового жилого квартала.

Однако и это еще не все. Самое интересное ожидает наших гостей на втором этаже офиса, где готовится к открытию полномасштабный шоу-рум, в котором будут представлены образцы различных планировок, отделочных материалов и дизайнерских решений квартир, продающихся в домах жилого квартала. Таким образом, покупатели, прежде чем принять решение, смогут на месте оценить все достоинства будущего жилья.

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» – это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в самом сердце Петербурга, где легкий бриз и шум прибоя соприкасаются с историческим великолепием архитектуры Северной столицы. Виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления – вот то немногое, что ожидает будущих жильцов в квартале «Гавань Капитанов».

Традиционно радует покупателей широкий выбор функциональных и продуманных планировочных решений как классических, так и евроформата. А технология строительства такова, что включает применение навесного вентилируемого фасада, обеспечивающего комфортный микроклимат всех помещений.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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