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Недвижимость
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03.04.2019 15:17
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«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

OOO "Лидер Групп"

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо». 

На первом этаже современного двухэтажного здания расположен консультационный пункт, открытый для всех желающих каждый будний день недели с 10 до 19 часов. Здесь посетители в комфортной обстановке могут ознакомиться с проектами компании «Лидер Групп», задать вопросы профессиональным менеджерам и приобрести недвижимость, а, может быть, просто выпить кофе и прогуляться на строительную площадку, дабы собственными глазами увидеть процесс возведения нового жилого квартала.

Однако и это еще не все. Самое интересное ожидает наших гостей на втором этаже офиса, где готовится к открытию полномасштабный шоу-рум, в котором будут представлены образцы различных планировок, отделочных материалов и дизайнерских решений квартир, продающихся в домах жилого квартала. Таким образом, покупатели, прежде чем принять решение, смогут на месте оценить все достоинства будущего жилья. 

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» – это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в самом сердце Петербурга, где легкий бриз и шум прибоя соприкасаются с историческим великолепием архитектуры Северной столицы. Виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления – вот то немногое, что ожидает будущих жильцов в квартале «Гавань Капитанов».

Традиционно радует покупателей широкий выбор функциональных и продуманных планировочных решений как классических, так и евроформата. А технология строительства такова, что включает применение навесного вентилируемого фасада, обеспечивающего комфортный микроклимат всех помещений. 

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/, ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/, ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/, ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

 

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