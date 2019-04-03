«Всем здрасьте, доброго времени суток». В Москве начался суд над Кокориным и Мамаевым

Пресненский районный суд Москвы начал процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Предварительное слушание проходит в закрытом режиме, перед заседанием футболисты поделились приподнятым настроением.

Видеозапись с доставлением фигурантов днем 3 апреля опубликовала пресс-служба Пресненского суда. Конвоиры вывели Кокорина в лидеры процессии, Мамаев с ним соседствовал. Колонну замыкали брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий.

«Всем здрасьте, доброго времени суток», – поочередно своими улыбками осветили зал судьи Елены Абрамовой подсудимые.







Провести предварительное слушание просили адвокаты. Они считают, что дело спортсменов должно быть возвращено прокурору для устранения недостатков при составлении обвинительного заключения. Их ходатайства будут рассмотрены сегодня.

Представитель прокуратуры Светлана Тарасова пришла в суд в сопровождении бойцов ОМОНа. Журналистам запретили ее снимать.

По версии обвинения, Кокорины, Мамаев и Протасовицкий избивали жителей столицы (в том числе высокопоставленных чиновников) в октябре 2018 года. Им вменяют групповое хулиганство (часть 2 статьи 213 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115). Троим, кроме Александра Кокорина, предъявлено также обвинение по статье 116 УК — за нанесение побоев.

Звездными улыбками судью Абрамову вряд ли можно смутить. Она считала миллиарды легендарного полковника Захарченко и отправляла за решетку «бога Кузю» – обаятельного и одиозного деятеля Андрея Попова, который мнит себя реинкарнацией Христа и Моисея.