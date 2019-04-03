Антимонопольщики дали добро на конкурсы по ремонту Зеленого моста набережной канала Грибоедова. Жалобы подавал «Пилон»
Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрела жалобы ЗАО «Пилон» на два конкурса: на капитальный ремонт Зеленого моста и набережной канала Грибоедова. Конкурсные процедуры могут быть продолжены.
Как сообщает управление 3 апреля, жалобы признаны необоснованными. Максимальная цена контракта по Зеленому мосту составляет 501 млн рублей, по набережной канала Грибоедова напротив дома № 152 – 72 млн рублей. Заказчиком выступает «Мостотрест», подрядчика на Зеленый мост он пытается найти уже в третий раз.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что по жалобе «Пилона» были приостановлены два конкурса. При этом сама компания находится в очень непростом положении: налоговая подала иск о банкротстве предприятия и ограничила операции по счетам компании в четырех банках: Сбербанке, СМП, Газпромбанке и ВТБ.
Справка:
В портфеле заказов «Пилона» - самые значительные городские проекты: Пулковско-Дунайская развязка примерно за 11 млрд рублей, мост Бетанкура стоимостью почти в 9 млрд рублей, Лиговский путепровод за 3,5 млрд, Гореловский путепровод, реконструкция Тучкова моста, а также ряд объектов поменьше, вроде ремонта Банковского моста и набережной Фонтанки. Кроме того, именно «Пилон» был генподрядчиком по строительству Яхтенного моста, на который скидывались крупнейшие отраслевые компании Петербурга.