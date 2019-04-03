Антимонопольщики дали добро на конкурсы по ремонту Зеленого моста набережной канала Грибоедова. Жалобы подавал «Пилон»

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрела жалобы ЗАО «Пилон» на два конкурса: на капитальный ремонт Зеленого моста и набережной канала Грибоедова. Конкурсные процедуры могут быть продолжены.

Как сообщает управление 3 апреля, жалобы признаны необоснованными. Максимальная цена контракта по Зеленому мосту составляет 501 млн рублей, по набережной канала Грибоедова напротив дома № 152 – 72 млн рублей. Заказчиком выступает «Мостотрест», подрядчика на Зеленый мост он пытается найти уже в третий раз.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что по жалобе «Пилона» были приостановлены два конкурса. При этом сама компания находится в очень непростом положении: налоговая подала иск о банкротстве предприятия и ограничила операции по счетам компании в четырех банках: Сбербанке, СМП, Газпромбанке и ВТБ.





