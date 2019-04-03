«До конца недели он будет на родине». В посольстве России в Монголии рассказали о причине смерти актера Алексея Булдакова

Причиной смерти актера Алексея Булдакова является острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Как пишет РБК, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в Монголии.

«Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что до конца недели он будет на родине», — рассказали журналистам в дипмиссии.

Напомним, ранее стало известно, что Булдаков умер в столице Монголии Улан-Баторе в ночь на 3 апреля. В Союзе кинематографистов заявили, что актер там был на гастролях.





