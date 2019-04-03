«До конца недели он будет на родине». В посольстве России в Монголии рассказали о причине смерти актера Алексея Булдакова
Причиной смерти актера Алексея Булдакова является острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Как пишет РБК, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в Монголии.
«Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что до конца недели он будет на родине», — рассказали журналистам в дипмиссии.
Напомним, ранее стало известно, что Булдаков умер в столице Монголии Улан-Баторе в ночь на 3 апреля. В Союзе кинематографистов заявили, что актер там был на гастролях.
Справка:
Алексей Булдаков отметил 68-й день рождения 26 марта 2019 года. Уроженец Алтайского края, в Павлодаре он учился в театральной студии, работал на тракторном заводе. Первую роль в кино сыграл в 1982 году, в фильме про партизан «Сквозь огонь». Затем в основном был задействован в качестве актера второго плана. В 1995 году снялся в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где сыграл роль генерала Иволгина, которая сделала его звездой. Всего он был задействован более чем в ста фильмах и сериалах. Он также записал несколько музыкальных альбомов. В 2009 году получил звание народного артиста России.