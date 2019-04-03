Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад». Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 2 ЦДС «Муринский Посад».

Корпус 2 относится к третьей очереди строительства жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад». Шестисекционное здание переменной этажности (от 15 до 17 этажей) возведено по кирпично-монолитной технологии. Его общая площадь составляет 40 438 кв. м, жилая – 24 124 кв. м.

Дом рассчитан на 641 квартиру площадью от 28 до 62 кв. м. В нем представлен большой выбор планировочных решений, от студий до просторных двухкомнатных квартир с полной отделкой. Качественная отделка из современных материалов предусмотрена также в местах общего пользования. Минимальная стоимость предложения в корпусе 2 составляет от 3,2 млн руб.

Группа компаний «ЦДС»

Прилегающая к зданию территория благоустроена, во дворе организована современная детская площадка. В непосредственной близости от корпуса 2 будет возведен детский сад на 180 мест.

ЦДС «Муринский Посад» – проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят 8 кирпично-монолитных зданий высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, большая школа. Для автомобилистов предусмотрены подземные отапливаемые паркинги. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут установлены детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/