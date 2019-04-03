«Полдень» ищет средства на бал для детей из детдомов и кризисных семей

В Санкт-Петербурге состоится IV Благотворительный бал. На него приглашены 120 ребят из детских домов и кризисных семей. Но для того, чтобы праздник состоялся, необходимы средства. Их поиском занимается благотворительный проект «Полдень». Организаторы ищут не только деньги, но и помощников.

Благотворительный проект "Полдень"

«Зачем детдомовцам бал?» – этот вопрос часто слышат в проекте «Полдень». «Участие в бале позволяет ребятам взаимодействовать со взрослыми на равных, ведь они молоды и не являемся частью привычной системы. Этот опыт укрепляет в подростках чувство собственного достоинства и самоуважения, которое им так необходимо», – отвечают организаторы. Но не только это.

Бал для ребят из детских домов и смей, которые, как принято сейчас говорить, находятся в трудной жизненной ситуации, – это, по сути, чудо. Мальчишки и девчонки задолго начинают готовится: разучивают танцевальные па, обдумывают наряды и причёски. Кто-то скажет, что в наши дни для них и так много делается – проводят праздники, различные тематические мероприятия, но ни что не сравнится с трепетом ожидания настоящего бала.

«На балу в прошлом году я была волонтёром женской раздевалки, что мне очень понравилось. Теперь я беру только эту обязанность. Наверное, это одно из тех мест, где практически все девчонки действительно увлечены. Кто-то сидит с затаенным дыханием, боясь шевельнуться, когда делают мейк, кто-то с неподдельным восхищением смотрит на себя, когда образ закончен: типа “Это правда я?”. Девчонки преображаются, причём их новый образ меняет их поведение, более девочками становятся что ли. Кто-то становится уверенней в себе, что очень важно для них», – рассказывает волонтёр Эльвира Сабрекова.

Благотворительны проект «Полдень» в течение нескольких лет проводит балы в рамках программы социальной адаптации. В этом году бал посвящён вселенной Гарри Поттера. «Дети из детских домов часто ассоциируют себя с Гарри Поттером и его друзьями из школы магии «Хогвартс», ведь Гарри и сам сирота, которого ненавидели родственники, у которого были проблемы в школе, были сложные, порой непреодолимые обстоятельства, которые сделали его сильнее», – говорит координатор программы Василиса Никифоровская.

Но, чтобы устроить настоящий праздник, необходимы средства и помощники. Деньги нужны на аренду зала, оборудования, костюмы, а помощники – сделать, например, участникам причёски и запечатлеть моменты праздника на фото и видео.

На данный момент «Полдень» ведёт сбор средств. До праздника осталось не так много времени, но организаторы надеются на помощь неравнодушных людей, которые помогут устроить настоящий бал.

О том, как помочь, можно узнать здесь.