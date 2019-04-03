По австралийскому опыту. МВД предлагает мигрантам оплачивать собственную депортацию

Министерство внутренних дел России предложило обязать мигрантов возмещать затраты государства на процесс депортации. Документ 3 апреля выставлен на публичное обсуждение.

В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на соответствующий опыт коллег, в качестве примера указан закон о миграции Австралии от 1958 года. Внести изменения предлагается в ФЗ «О порядке выезда? из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Возместить расходы могут обязать как депортированных, так и административно выдворенных за пределы России.

За прошлый год, по данным МВД, из страны были депортированы около шести тысяч иностранцев.





