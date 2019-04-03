Андрей Молчанов продал почти 10% акций «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Подконтрольная бизнесмену Андрею Молчанову компания Solneau Limited продала 10 миллионов обыкновенных акций «Группы ЛСР», 9,71% застройщика. Информация об этом 3 апреля появилась на сайте группы. Ранее сообщалось о намерении предпринимателя продать 5,53% компании.
Сумма сделки составила 5,8 млрд рублей. Изначально Молчанов планировал реализовать 5,7 млн обыкновенных акций. Увеличение пакета объяснили высоким спросом со стороны инвесторов и обеспечением большей ликвидности бумаг.
«Планируемые действия целиком и полностью направлены на повышение ликвидности, увеличение объема торгов акциями группы на бирже. Мы рассчитываем, что такая политика позволит компании войти в индекс FTSE Russia, после чего ETF (Exchange Traded Funds) и другие профессиональные инвесторы смогут рассматривать акции ЛСР как выгодную инвестицию», – пояснили в ЛСР.
Андрей Молчанов остается держателем стратегического пакета акций, а также продолжит активно участвовать в управлении застройщиком.
Справка:
Группа «ЛСР» основана в 1993 году в Петербурге, является одной из крупнейших девелоперских компаний города. Портфель недвижимости оценивается в 7,8 млн кв. м, его стоимость, по оценкам экспертов, составляет около 186 млрд рублей. Выручка ЛСР в 2018 году составила 146,4 млрд рублей.