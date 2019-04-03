Автомобили в Петербурге ломают друг другом заборы. На юге отличились легковушки, на севере — грузовики

Несколько раз за день 3 апреля в Санкт-Петербурге автомобили в результате ДТП вылетали с проезжей части, повреждая заграждения.

На улицах Фучика и Бухарестской в настоящее время копятся заторы из-за аварии на перекрёстке. Одна из машин осталась на проезжей части, а другая заскочила на тротуар, смяв ограду. «Там раз в месяц такая авария, а то и чаще», – отмечают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Заторы из-за ДТП на пересечении проспектов Луначарского и Художников уже рассосались. Поздним утром там столкнулись два небольших грузовика, и один из них опрокинулся, сломав дорожное ограждение на трамвайной выделенке. «Главное, все живы, пешеходы не пострадали», – пишет Руслан в «ДТП и ЧП».







Культовая машина – «Тойота Супра» – получила впечатляющие повреждения в утренней аварии на Полюстровском проспекте, 84. Её оппонента – «Фольксваген Туарег» – раскрутило в сторону тротуара, где он обломал диск, запрыгнув на поребрик. В «Туареге» сработали все подушки безопасности.

«Гололёд на дороге, как сказал водитель «Супры», занесло на маленькой скорости, – рассказывает Леонид в той же группе. – Мотор жив, пилот в порядке».