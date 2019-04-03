На открытие завода Mercedes-Benz «Московия» Путин приехал на лимузине Aurus

В индустриальном парке «Есипово» в Московской области 3 апреля запускают автозавод Mercedes-Benz. В церемонии открытия принимает участие президент России Владимир Путин. На мероприятие он прибыл на лимузине Aurus, созданном в рамках проекта «Кортеж».

У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе» pic.twitter.com/bKHmFrve4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2019 г.







Новый завод Mercedes в Подмосковье получил название «Московия». Руководить производственной площадкой будет гендиректор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе, сообщает «Автостат». Производство будет налажено по полному циклу, а его объемы должны составить 25-30 тысяч автомобилей в год. Первым с конвейера завода сойдет седан E-Klasse, а в будущем планируется собирать также внедорожники GLC, GLE и GLS.

Запуск предприятия в Подмосковье не сделает автомобили Mercedes дешевле. «Цены определяет спрос и предложение, политика конкурентов и другие факторы, а не наличие локализованного производства», – цитирует представителя российского офиса марки Autonews.