Актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет. Он был на гастролях

Актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Об этом 3 апреля на своей странице в Instagram сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.







Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. «Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — заявили в пресс-службе. По предварительным данным, актер был на гастролях в Монголии.

Алексей Булдаков отметил 68-й день рождения 26 марта 2019 года. Уроженец Алтайского края, в Павлодаре он учился в театральной студии, работал на тракторном заводе. Первую роль в кино сыграл в 1982 году, в фильме про партизан «Сквозь огонь». Затем в основном был задействован в качестве актера второго плана. В 1995 году снялся в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где сыграл роль генерала Иволгина, которая сделала его звездой. Всего он был задействован более чем в ста фильмах и сериалах. Он также записал несколько музыкальных альбомов. В 2009 году получил звание народного артиста России.