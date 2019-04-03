Украина запретила прямые полеты в Россию после встречи местных политиков с Медведевым

Правительство Украины запретило нерегулярные прямые рейсы в Россию. Ограничения не касаются миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Решение было принято на заседании кабмина 3 апреля, передает ТАСС. Инициатива исходила от МВД страны: по словам главы министерства Арсена Авакова, запрет закрывает «лазейку» в украинском законодательстве, которой ранее воспользовались политики Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Запрет, по мнению Авакова, делает невозможным «нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».

Ограничения, добавил премьер-министр страны Владимир Гройсман, будут действовать, пока Россия «не превратится в цивилизованную страну».

Медведчук и Бойко встречались с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции последнего 22 марта. Пересечение границы генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал незаконным и пообещал политикам уголовное дело. Погранслужба претензии не поняла.





