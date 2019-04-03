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Общество
03.04.2019 14:14
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«Надо быстрей завершать этот поход». Федор Конюхов продолжает путь на поврежденной океанским штормом лодке

Российский путешественник, лодку которого трижды перевернуло во время шторма в Южном океане, заявил, что намерен двигаться дальше, несмотря на то, что потеря солнечных батарей станет для него ощутимой. 

«Прихожу в себя после событий прошлых суток <...> После пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота. Пытаюсь проанализировать, почему лодка перевернулась», – поделился 3 апреля впечатлениями на своем сайте-дневнике Федор Конюхов. 

По его словам, лодка «АКРОС» тестировалась при подготовке путешествия, однако «в Южном океане все по-другому». Путешественник до сих пор не понял, почему его судно несколько раз перевернуло. У Конюхова возникло ощущение, что он был на мелководье, хотя, судя по карте, под ним была глубина не менее 4 км. Россиянин отметил, что шторм стал неожиданностью – «я даже сразу не понял, что происходит». 

«После переворота лодка стала бортом к волне и, получив удар от проходящей волны, перевернулась второй раз. Потеряла ход, скорости нет, я не могу её развернуть с помощью автопилота, давления на перо руля нет, лодка неуправляемая. Через пару минут лодка пошла на третий переворот и осталась в перевернутом состоянии. Посыпалось все, что не было привязано: чайник, посуда, одежда, записные книжки. А я подвис, пристёгнутый между палубой и крышей рубки, которая стала днищем», – рассказал путешественник. 



Первое, что он сделал, когда ситуация нормализовалась, это проверил работу телефона. Шторм аппарат не повредил, как и важные бортовые аккумуляторы. Однако существенной потерей стали сорванные на левом борту солнечные батареи. У путешественника остались только две панели на кормовой рубке, которые солнцем освещаются по касательной. 

Конюхов подчеркнул: «надо быстрей завершать этот поход», так как погода начинает портиться, и его ждут «жесткие шторма». До финальной точки первого этапа, мыса Горн, осталось 1 100 миль.

Федор Конюхов запланировал за 2018-2020 годы совершить одиночное плавание вокруг света на весельной лодке. Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяженность плавания составит 27 тысяч километров. Первый этап составляет 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка).

Напомним, что совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду, считают Южным океаном. В России и СССР, а также целом ряде стран, ранее не признавалось существование 5 океана. Официально он был признан государствами – членами Международной гидрографической организации лишь в 2000 году.

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